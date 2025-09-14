Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампа

Отец подозреваемого в убийстве популярного консервативного республиканца Чарльза Кирка по политическим мотивам предал своего сына и торжественно сдал его американской полиции. Это похоже на ремейк Гражданской войны в России, когда молодой безоружный "пионер Пашка Морозов" передал своего отца-кулака в руки будущего НКВД. А в Америке всё наоборот: отец-патриот сдаёт полиции собственного сына-дурака, которому, по вероятному решению суда, сильно верящего Трампу, грозит расстрел.
Вера в консервативно-республиканские ценности MAGA, где семья — важная ценность, взяла верх над любовью к родному сыну — это американский парадокс. Президент Трамп должен наградить бдительного отца, подозревавшего своего сына в убийстве, медалью за победу над врагами.
Голливуд плачет и завидует — у него таких драматических сценариев ещё не было.
А MAGA в ответ на злодейское убийство харизматичного и привлекательного Чарльза Кирка, который стал ещё более популярным после своей гибели, сможет реанимировать Ку-клукс-клан 2.0 — но уже не против темнокожих, а против растерянной Демпартии США.
О персоне: Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
