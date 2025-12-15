Не ждите чуда: перспективы мирных договоренностей

Реальный мирный процесс будет зависеть от готовности России к прекращению войны.

Переговоры в Берлине между Украиной и США, при участии европейских партнеров Украины, об условиях завершения российско-украинской войны, вызвали новую волну информационно-политического ажиотажа вокруг темы мирных переговоров и противоречивые ожидания относительно перспектив завершения войны. Появляются неоднозначные истоки, конспирологические ожидания. Кто-то боится предательства, а многие очень надеются, что вот-вот война закончится.

Сразу небольшой спойлер: не ждите чуда от переговоров в Берлине. С американцами мы можем договориться процентов на девяносто по различным проблемным вопросам. Конечно это в лучшем случае. В некоторых очень сложных вопросах, в первую очередь относительно статуса украинских территорий, аннексированных Россией, и вывода украинских войск с Донбасса, я вообще не вижу возможности компромисса. Тем не менее, с американцами мы еще можем найти общий язык по большинству переговорных вопросов. Главная проблема возникнет потом - Кремль не согласится на значительную часть, а возможно и большинство компромиссов, которые будут согласованы между Украиной и США.

Помощник Путина Ю.Ушаков уже заявил в воскресенье, 14 декабря: "Если будут соответствующие изменения [в мирный план], у нас будут очень резкие возражения"... "Там будут какие-то абсолютно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальным вопросам". То есть еще до завершения переговоров в Берлине Кремль продемонстрировал свое неприятие вероятных компромиссов, которые могут быть между США и Украиной. И именно это будет главным препятствием на пути дальнейшего переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Представители администрации Трампа (Уиткофф и Кушнер) считают, что вывод украинских войск приведет к завершению войны между Россией и Украиной. Но это иллюзия. В Украине хорошо понимают, что односторонние уступки агрессору приведут к новым ультиматумам с его стороны. Вслед за Донбассом от нас будут требовать вывода украинских войск из Херсона и Запорожья. Однако Украина не соглашается и не будет соглашаться на вывод своих войск с территорий, которые она контролирует. Поэтому вопрос о Донбассе - это тупик в переговорном процессе.

Соответственно, не стоит ждать какого-то мирного соглашения до Рождества, да видимо и вообще в ближайшее время. Но переговоры продолжатся. Кремлю тоже не стоит категорически отказывать американцам в их мирных инициативах. Трамп слишком важен для Путина, и поэтому в Кремле продолжат переговорную игру с американцами. Вполне вероятно, что россияне могут предложить какую-то новую псевдомирную инициативу, что-то вроде "рождественского перемирия". Но на принципиальные уступки путин сейчас не пойдет. Он все еще надеется выиграть войну против Украины, поэтому не будет договариваться уже сейчас.

Сейчас главный вопрос в другом - что будут делать Трамп и его администрация, если поймут, что переговоры об их мирном плане вряд ли приведут к быстрому подписанию мирного соглашения.

Наиболее рискованный сценарий для нас - продолжение и усиление давления на Украину, с целью принудить нас к выполнению российских требований. Администрация Трампа считает нас более слабой стороной, и считает, что нас легче дожать до согласия на уступки. Но это будет выглядеть как прямое содействие агрессору и вызовет критику даже в США, в том числе и в Республиканской партии. К тому же Украина демонстрирует, в отличие от России, готовность к компромиссам в мирном процессе.

Сценарий возобновления давления на Россию также вероятен (но в меньшей степени, чем давление на нас).

Более вероятный сценарий - давление на обе стороны войны (с большим давлением на нас), с постепенным уменьшением количества проблемных переговорных вопросов и уменьшением степени их остроты. Собственно это то, что американцы делают и сейчас.

Многие комментаторы вновь говорят о вероятности выхода США из переговорного процесса. Такой вариант тоже возможен. Однако, если это и произойдет, то временно. Прекращение войны в Украине стало для Трампа уже принципиальным вопросом. Выход США из переговорного процесса будет выглядеть как личное поражение Трампа. К тому же, такая неудача существенно уменьшит его шансы на получение Нобелевской премии мира. И наоборот.

Чтобы вывести мирные переговоры из патовой ситуации надо изменить логику переговорного процесса. Наиболее проблемные вопросы, по которым очень трудно договориться, а то и вообще невозможно (как, например, территориальный вопрос) нужно просто отложить. Необходимо вернуться к первоочередному и ключевому вопросу, по которому компромисс возможен, - прекращение огня. Именно с этого начинается прекращение всех войн. И этот процесс может быть поэтапным, как это и пытались сделать еще в марте 2025 года: сначала прекращение огня на море, и ударов по объектам энергетики, затем прекращение войны в воздухе, а на завершающем этапе - прекращение огня на суше. Параллельно могут происходить переговоры и по другим вопросам, по которым также можно найти компромиссы (обмен пленными всех на всех, гуманитарные вопросы, статус Запорожской АЭС и т.д.).

В любом случае реальный мирный процесс будет зависеть от готовности России к прекращению войны. А чтобы это произошло, надо, во-первых, остановить врага на фронте (или хотя бы максимально замедлить его продвижение), во-вторых, продолжать и усиливать международное давление на Россию.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

