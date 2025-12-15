Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Не ждите чуда: перспективы мирных договоренностей

Владимир Фесенко
15 декабря 2025, 18:31обновлено 15 декабря, 21:51
104
Реальный мирный процесс будет зависеть от готовности России к прекращению войны.
Путин Трамп
Выход США из переговорного процесса будет выглядеть как личное поражение Трампа / Коллаж: Главред, скриншоты

Переговоры в Берлине между Украиной и США, при участии европейских партнеров Украины, об условиях завершения российско-украинской войны, вызвали новую волну информационно-политического ажиотажа вокруг темы мирных переговоров и противоречивые ожидания относительно перспектив завершения войны. Появляются неоднозначные истоки, конспирологические ожидания. Кто-то боится предательства, а многие очень надеются, что вот-вот война закончится.

Сразу небольшой спойлер: не ждите чуда от переговоров в Берлине. С американцами мы можем договориться процентов на девяносто по различным проблемным вопросам. Конечно это в лучшем случае. В некоторых очень сложных вопросах, в первую очередь относительно статуса украинских территорий, аннексированных Россией, и вывода украинских войск с Донбасса, я вообще не вижу возможности компромисса. Тем не менее, с американцами мы еще можем найти общий язык по большинству переговорных вопросов. Главная проблема возникнет потом - Кремль не согласится на значительную часть, а возможно и большинство компромиссов, которые будут согласованы между Украиной и США.

видео дня

Помощник Путина Ю.Ушаков уже заявил в воскресенье, 14 декабря: "Если будут соответствующие изменения [в мирный план], у нас будут очень резкие возражения"... "Там будут какие-то абсолютно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальным вопросам". То есть еще до завершения переговоров в Берлине Кремль продемонстрировал свое неприятие вероятных компромиссов, которые могут быть между США и Украиной. И именно это будет главным препятствием на пути дальнейшего переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Представители администрации Трампа (Уиткофф и Кушнер) считают, что вывод украинских войск приведет к завершению войны между Россией и Украиной. Но это иллюзия. В Украине хорошо понимают, что односторонние уступки агрессору приведут к новым ультиматумам с его стороны. Вслед за Донбассом от нас будут требовать вывода украинских войск из Херсона и Запорожья. Однако Украина не соглашается и не будет соглашаться на вывод своих войск с территорий, которые она контролирует. Поэтому вопрос о Донбассе - это тупик в переговорном процессе.

Соответственно, не стоит ждать какого-то мирного соглашения до Рождества, да видимо и вообще в ближайшее время. Но переговоры продолжатся. Кремлю тоже не стоит категорически отказывать американцам в их мирных инициативах. Трамп слишком важен для Путина, и поэтому в Кремле продолжат переговорную игру с американцами. Вполне вероятно, что россияне могут предложить какую-то новую псевдомирную инициативу, что-то вроде "рождественского перемирия". Но на принципиальные уступки путин сейчас не пойдет. Он все еще надеется выиграть войну против Украины, поэтому не будет договариваться уже сейчас.

Сейчас главный вопрос в другом - что будут делать Трамп и его администрация, если поймут, что переговоры об их мирном плане вряд ли приведут к быстрому подписанию мирного соглашения.

Наиболее рискованный сценарий для нас - продолжение и усиление давления на Украину, с целью принудить нас к выполнению российских требований. Администрация Трампа считает нас более слабой стороной, и считает, что нас легче дожать до согласия на уступки. Но это будет выглядеть как прямое содействие агрессору и вызовет критику даже в США, в том числе и в Республиканской партии. К тому же Украина демонстрирует, в отличие от России, готовность к компромиссам в мирном процессе.

Сценарий возобновления давления на Россию также вероятен (но в меньшей степени, чем давление на нас).

Более вероятный сценарий - давление на обе стороны войны (с большим давлением на нас), с постепенным уменьшением количества проблемных переговорных вопросов и уменьшением степени их остроты. Собственно это то, что американцы делают и сейчас.

Многие комментаторы вновь говорят о вероятности выхода США из переговорного процесса. Такой вариант тоже возможен. Однако, если это и произойдет, то временно. Прекращение войны в Украине стало для Трампа уже принципиальным вопросом. Выход США из переговорного процесса будет выглядеть как личное поражение Трампа. К тому же, такая неудача существенно уменьшит его шансы на получение Нобелевской премии мира. И наоборот.

Чтобы вывести мирные переговоры из патовой ситуации надо изменить логику переговорного процесса. Наиболее проблемные вопросы, по которым очень трудно договориться, а то и вообще невозможно (как, например, территориальный вопрос) нужно просто отложить. Необходимо вернуться к первоочередному и ключевому вопросу, по которому компромисс возможен, - прекращение огня. Именно с этого начинается прекращение всех войн. И этот процесс может быть поэтапным, как это и пытались сделать еще в марте 2025 года: сначала прекращение огня на море, и ударов по объектам энергетики, затем прекращение войны в воздухе, а на завершающем этапе - прекращение огня на суше. Параллельно могут происходить переговоры и по другим вопросам, по которым также можно найти компромиссы (обмен пленными всех на всех, гуманитарные вопросы, статус Запорожской АЭС и т.д.).

В любом случае реальный мирный процесс будет зависеть от готовности России к прекращению войны. А чтобы это произошло, надо, во-первых, остановить врага на фронте (или хотя бы максимально замедлить его продвижение), во-вторых, продолжать и усиливать международное давление на Россию.

Источник

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Фесенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:08Мир
Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

23:05Мир
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

21:44Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Последние новости

23:08

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:05

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

22:04

Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии УкраиныВидео

21:44

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабряФото

21:42

Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - ИгнатьевСвет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев
21:21

РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

20:57

Комментарий относительно заказной PR-кампании против Гордиевского официально

20:39

"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

20:37

Влупит -6 и будет снег: какие регионы атакует зимний шторм

Реклама
20:32

Названа дата перемирия: о чем Украина договорилась с США и что ждет Донбасс

20:32

Как правильно проветривать квартиру зимой и почему это важнее, чем кажется

20:26

Без радиаторов и розеток: один хитрый трюк реально обогреет весь дом

19:40

Некоторым регионам повезет: введены графики отключения света на 16 декабря

19:32

Взорван сверхважный объект для оккупантов: ВСУ мощно вколотили по территории РФ

19:30

У Трампа сделали важное заявление после переговоров Украины и США – СМИ

19:28

7 признаков, что вам пора менять подушку: эксперты объяснили, почему медлить опасно

19:20

В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамкиВидео

19:10

У оккупантов начались проблемы на фронтемнение

19:05

Природа удивила всех: летний цветок неожиданно расцвёл посреди зимыВидео

18:34

В боях с оккупантами погиб известный фотограф и писатель

Реклама
18:31

Откуда у людей взялось сознание и как оно работает - ученые сделали открытие

18:31

Не ждите чуда: перспективы мирных договоренностеймнение

18:28

Людям 65+ советуют реже принимать душ: врачи объяснили, почему это важно

18:09

Почему 16 декабря нельзя пересчитывать деньги: какой церковный праздник

17:59

Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов

17:34

Жернаков признал, что платил деньги за работу членам ГРД, от которой зависят судьи, – бывший прокурор САП

17:22

Гривня резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

17:20

"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

17:15

Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в НовороссийскеВидео

17:08

"То, что Тарас говорил — низко": участница "Холостяка" жестко высказалась после вылета

16:43

Зимнее покрытие не всегда полезно: когда мульча может навредить растениямВидео

16:43

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

16:35

"Ювелирная работа": украинский ледокол впервые пересек Южный полярный кругФото

16:34

Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

16:29

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:12

"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

16:03

Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

15:49

"Для меня было открытием": Коляденко раскрыл причину своей брони от мобилизации

15:44

Курс стремительно летит вверх: известно, что будет с евро в 2026 году

15:43

Ситуация может измениться: в Раде рассказали о событиях возле Покровска

Реклама
15:38

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

15:22

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

15:02

Живут до 100 лет: ученые раскрыли главный секрет долгожителей

14:59

В Украине полностью отменят графики отключений: эксперт спрогнозировал когда

14:59

Отключения света могут наделать вреда: какие приборы стоит выключать из розетки

14:40

Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артистаВидео

14:35

Украинцы их до сих пор ищут: когда и почему исчезли конфеты "Южная ночь"

14:15

Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный столВидео

14:09

"Младше моей дочери": Горовая заговорила о своих отношениях

14:01

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять