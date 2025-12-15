У оккупантов начались проблемы на фронте

Напомню, что в ходе летнего наступления РОВ захватывали в среднем до 150 км² в неделю.

Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю декабря в цифрах…

Завершилась вторая неделя декабря, и можем подвести как её результаты, так и в целом, первой половины месяца.

В течение второй недели декабря РОВ заметно снизили темпы наступления и захвата территорий, без снижения активности штурмовой деятельности.

За вторую неделю декабря оккупанты захватили 83 км² территории Украины, что почти на треть меньше показателя первой недели - 129 км².

Во многом это обусловлено тем, что сейчас РОВ всё больше увязают в городских боях, концентрируя усилия именно на этих локациях: Покровск, Мирноград, Константиновка, Гуляйполе, Сиверск и Лиман. Провал же РОВ в Купянске и вовсе вынудил противника отойти от города, потеряв зоны контроля в городской черте и на окраинах.

Напомню, что в ходе летнего наступления РОВ захватывали в среднем до 150 км² в неделю. В свою очередь, в сентябре и октябре этот показатель составлял в среднем 50 км² - 60 км² в неделю.

Потери личного состава РОВ за первую неделю декабря составили 7 790, что продолжает оставаться довольно низким показателем потерь оккупантов, в недельном выражении, с начала 2025 года, но в пропорции с захваченными территориями, выглядит несколько лучше показателей последних недель.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 93 тела оккупантов, что на треть выше показателя за первую неделю – 60 тел/ км².

На протяжении зимнего периода активность РОВ маловероятно снизится, как раз наоборот, они будут стараться катализировать бои за вышеупомянутые города. Это может снизить общую статистику захвата территорий, но при этом не снизится активность штурмовых действий.

В целом, за первую половину декабря РОВ захватили 212 км² территории Украины, потеряв при этом 15 550 тел. Пропорция составила 73 тел/ км², продолжает оставаться очень низким показателем. С другой стороны, среди потерь противника сохраняется крайне высокий показатель 200-х, в среднем – 65% от общего количества потерь, что не может не радовать.

