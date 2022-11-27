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Часы тикают в холодном одиноком бункере

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

27 ноября 2022, 06:25

У России заканчивается время. И они из штанишек выпрыгивают, пытаясь принудить Украину к переговорам.

Владимир Путин, ракетный удар, ракета
Путин напоминает человека, который показательно тратит средства, считает Фурса / сайт Кремля, УНИАН

Россия очень показательно забрасывает украинскую энергетику ракетами. Нарочито откровенно признается в терроризме. Рисует картины апокалипсиса и потом устами карликового алкоголика Медведева заявляет, что ракет хватит надолго.

Такое впечатление, что Россия пытается произвести впечатление.

Это напоминает поведение человека, который показательно тратит средства. Разбрасывается деньгами, устраивая шумные вечеринки. Летает на вертолете. Организует полеты аналитиков на свои предприятия частными самолетами. И тому подобное.

Это обычно означает только одно. На самом деле денег нет. На самом деле тратятся не свои средства. На самом деле цель заработать, построить финансовую пирамиду, провернуть финансовую аферу.

И именно так выглядит сейчас Россия. Очень стойкое ощущение, что именно так выглядит Кремль.

Значит ли это, что у России вот-вот закончатся ракеты? Не обязательно. Но это значит, что у России заканчивается время. И они из штанишек выпрыгивают, пытаясь принудить Украину к переговорам.

Почему? Может быть что угодно. Или военная машина напрягается из последних сил. Или Путин осознает эффект нефтяных санкций, включая потолок на цену, которые заработают с 5 декабря. Или действительно ракет не так и много. А может товарищ Си дал Путину ограниченное время, чтобы покончить с войной.

Это значит, что они продолжат. И темные дни повторятся. Еще больше эмоций. Еще больше истерики. Еще больше дискомфортных холодных вечеров и ночей. Но это означает, что каждый такой выстрел ракет приближает Россию к поражению. Он приближает не желательную для Путина капитуляцию Украины, а капитуляцию самого Путина.

И Путин это знает. И часы тикают. Тикают в холодном одиноком бункере…

Источник

война в Украине Владимир Путин Сергей Фурса ракетный удар
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