Глобальный телеграмм - бельмо на глазу глобалистов

В Телеграме же сидят такие многочисленные экстремистские сообщества как ХАМАС и другие подобные, и именно там они планируют и координируют свои теракты.

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Павла Дурова арестовали / Коллаж: Главред, фото: Instagram, Википедия

Внимательно слежу за деятельностью Илона Маска, Билла Гейтса и других, кто олицетворяет собой научно-технический и общественный прогресс. Павел Дуров тоже входит в число тех, кто вызывает мой интерес.

Так вот, то что инкриминируют Дурову - распространение в Телеграме детской порнографии, наркотиков и прочего хлама - это правда, но лишь часть айсберга. Кстати, наркодельцы, торговцы "живым товаром" и нелегальным оружием в основном пользуются Даркнет или вообще специальными телефонами, изготовленными на заказ, с проприетарными системами шифрования.

В Телеграме же сидят такие многочисленные экстремистские сообщества как ХАМАС и другие подобные, и именно там они планируют и координируют свои теракты. А также организаторы демонстраций по миру в поддержку Палестины. Вот как раз к ним американские и европейские спецслужбы хотели бы иметь доступ.

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Кстати, российские военные, а не только пропагандисты, тоже постоянно используют Телеграмм. Но доступ наших партнеров к ключам шифрования нам здесь не очень поможет. Потому что чтобы обнаружить, расшифровать и проанализировать что-то, нужно время. Потом надо передать полезную инфу Украине, потом доставить ее к именно тем нашим военным, которым она может помочь. За это время оперативная обстановка успеет поменяться.

А вот отслеживание через Телеграм планов различных акций с большим количеством участников - это то, что может иметь смысл. Но пока что Дуров отказывался предоставлять спецслужбам доступ к переписке подозрительных сообществ "по упрощенной процедуре", то есть, без решения суда. И его решили сделать соучастником: раз не помогает спецслужбам, то автоматически получается, что помогаю экстремистам и преступникам.

Есть еще один аспект. Через Телеграмм можно выполнять операции в биткоине. Кроме того, Дуров запустил в обращение собственную криптовалюту - тонкоин. И сразу столкнулся с проблемами с финансовой системой США. Если с биткоином Штаты как-то разобрались и не то чтобы полностью взяли его под контроль, но инструменты влияния существуют, то по тонкоину Дуров уперся и именно по причине давления на него в Штатах Павел и перебрался в Эмираты.

Здесь важно, что тонкоин - это не совсем мыльный пузырь, как большинство криптовалют, которые держатся на пиаре и удобстве и анонимности пользования. А за тонкоином стоит реальный актив в виде мессенджера с почти миллиардом пользователей, так просто на него не наехать.

Дуров - не дурак, простите за каламбур. И вовсе не самоубийца. Если он добровольно прибыл в Париж, где его ждал арест, это значит, что он заранее имеет определенный план. Либо это железобетонная стратегия защиты в суде, либо он готов пойти на определенную сделку с правоохранителями.

И реальные проблемы с Телеграмом начнутся только тогда, когда сбой дадут оба варианта Дурова.

P.S. Ничего не писал о возможном сотрудничестве Павла Дурова с российскими спецслужбами. Потому что сотрудничество там было, есть и, к сожалению, будет.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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