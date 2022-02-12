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Глобальная страшилка, или Почему не утихают разговоры о мировой войне

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

12 февраля 2022, 07:45

Когда есть экономический кризис, который уже начался, то обязательно надо придумать глобальную страшилку, и нападение России на Украину - именно такое.

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Мировая война - это война между блоками государств / Фото УНИАН, Reuters

Президент США Джо Байден в интервью американским СМИ выразил беспокойство относительно того, что реальный конфликт между Вашингтоном и Москвой может привести к мировой войне, если "США и РФ начнут стрелять". При этом Байден добавил, что на фоне российской агрессии США не будет отправлять в Украину американских военных.

Украина не является союзником США, потому что у нас нет статуса союзника вне НАТО и даже нет стремления достижения членства в НАТО, то есть ни одной зацепки или юридической основы для того, чтобы отправлять войска и защищать интересы США.

То есть интересы США в Украине присутствуют, но они не формализованы, а стратегическое партнерство не дает оснований и не обязывает к тому, чтобы помогать государствам-стратегическим партнерам.

Поэтому формально Байден прав. К тому же, Байден прекрасно понимает, что Россия является членом блока ОДКБ, в то время как США являются членами НАТО. Мировая война - это война между блоками государств, поэтому он также абсолютно прав в том, когда говорит, что в случае, если Россия и США начнут стрелять друг в друга, это развяжет мировую войну, поскольку это втянет в нее блоки государств.

Но разговоры о мировой войне возникают исключительно в начале мирового экономического кризиса. Как только говорят о кризисе, сразу говорят и о мировой войне - так было и в начале 20 века, так было в 30-х годах, то же происходит и сейчас. Реально мы должны осознавать, что любое заявление США по поводу вторжения России в Украину и начала войны - это автоматически десятки миллиардов на биржах, потому что каждое такое заявление имеет свою цену и корректирует показатели в глобальном масштабе.

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Ведь когда есть экономический кризис (он уже начался), то обязательно надо придумать глобальную страшилку, которая помогает высвобождать или, наоборот, списывать большое количество средств. Сначала ею был коронавирус, что привело к коррекции ситуации на биржах, а сейчас такую же страшилку запустили вокруг Украины и она - далеко не последняя. Главное, чтобы у кого-то не появилось соблазна виртуальные войны превратить в реальные.

Читайте такжеЗачем Байден играет в новый Карибский кризис с УкраинойПоследствия этой страшилки для Украины - психозы и неврозы у населения, а также максимальное падение экономической привлекательности. Ведь уже максимально ухудшены прогнозы Украины в глобальном экономическом плане - замедляется экономический рост, которое произошло в прошлом году, к нам не идут инвестиции и кроме всего прочего Украина максимально снизила индекс туристической привлекательности, за что туристам со всего мира не рекомендуют ехать в Украину, ведь мы держимся на одном уровне с Суданом, Сомали и другими странами.

Но союзники мало думают о том, как нам жить в этой стране - свои вопросы спасения экономик они решают очень эффективно именно за счет нагнетания ситуации в Украине, но жизнь украинцев их абсолютно не волнует - все максимально цинично.

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда

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Кость Бондаренко вторжение России Джо Байден новости Украины и мира
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