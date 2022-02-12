Глобальная страшилка, или Почему не утихают разговоры о мировой войне

Мировая война - это война между блоками государств / Фото УНИАН, Reuters

Президент США Джо Байден в интервью американским СМИ выразил беспокойство относительно того, что реальный конфликт между Вашингтоном и Москвой может привести к мировой войне, если "США и РФ начнут стрелять". При этом Байден добавил, что на фоне российской агрессии США не будет отправлять в Украину американских военных.

Украина не является союзником США, потому что у нас нет статуса союзника вне НАТО и даже нет стремления достижения членства в НАТО, то есть ни одной зацепки или юридической основы для того, чтобы отправлять войска и защищать интересы США.

То есть интересы США в Украине присутствуют, но они не формализованы, а стратегическое партнерство не дает оснований и не обязывает к тому, чтобы помогать государствам-стратегическим партнерам.

Поэтому формально Байден прав. К тому же, Байден прекрасно понимает, что Россия является членом блока ОДКБ, в то время как США являются членами НАТО. Мировая война - это война между блоками государств, поэтому он также абсолютно прав в том, когда говорит, что в случае, если Россия и США начнут стрелять друг в друга, это развяжет мировую войну, поскольку это втянет в нее блоки государств.

Но разговоры о мировой войне возникают исключительно в начале мирового экономического кризиса. Как только говорят о кризисе, сразу говорят и о мировой войне - так было и в начале 20 века, так было в 30-х годах, то же происходит и сейчас. Реально мы должны осознавать, что любое заявление США по поводу вторжения России в Украину и начала войны - это автоматически десятки миллиардов на биржах, потому что каждое такое заявление имеет свою цену и корректирует показатели в глобальном масштабе.

Реклама

Ведь когда есть экономический кризис (он уже начался), то обязательно надо придумать глобальную страшилку, которая помогает высвобождать или, наоборот, списывать большое количество средств. Сначала ею был коронавирус, что привело к коррекции ситуации на биржах, а сейчас такую же страшилку запустили вокруг Украины и она - далеко не последняя. Главное, чтобы у кого-то не появилось соблазна виртуальные войны превратить в реальные.

Читайте такжеЗачем Байден играет в новый Карибский кризис с УкраинойПоследствия этой страшилки для Украины - психозы и неврозы у населения, а также максимальное падение экономической привлекательности. Ведь уже максимально ухудшены прогнозы Украины в глобальном экономическом плане - замедляется экономический рост, которое произошло в прошлом году, к нам не идут инвестиции и кроме всего прочего Украина максимально снизила индекс туристической привлекательности, за что туристам со всего мира не рекомендуют ехать в Украину, ведь мы держимся на одном уровне с Суданом, Сомали и другими странами.

Но союзники мало думают о том, как нам жить в этой стране - свои вопросы спасения экономик они решают очень эффективно именно за счет нагнетания ситуации в Украине, но жизнь украинцев их абсолютно не волнует - все максимально цинично.

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда