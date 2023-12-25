УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Главный страх диктатора Путина

Леонид Невзлин
25 декабря 2023, 06:10
Пойдут россияне на улицу возмущаться, протестовать, защищать свои права? Сомневаюсь.
Путин, Россия
Путин / Коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

У Путина много страхов и один из них – так называемые выборы. Даже срежиссированные его технологами из АП, они – пугают. Он боится собственного народа, представителей которого он уже почти два года сотнями тысяч отправляет на убой.

Он по-прежнему хочет называться лидером нации, для чего организуются в очередной раз "электоральные мероприятия" (как назвал их в своей время политолог Григорий Голосов). Разумеется, ни о какой легитимности как самих "выборов", так и их результатов говорить нельзя. Ни на уровне мирового сообщества, ни внутри страны.

Еще одно подтверждение страха бункерного кандидата. ЦИК сегодня объявила, что нашла ошибки в документах Екатерины Дунцовой, которая хочет поучаствовать в "выборах" и которая могла нарушить распланированный ход утверждения Путина президентом. Ведь даже древнего Зюганова во избежание рисков заменили уже доказавшим свою никчемность в 2004 году Харитоновым. А Дунцовой путинский ЦИК отказал в регистрации на самом раннем этапе. Боятся.

видео дня

А что народ? Пойдут россияне на улицу возмущаться, протестовать, защищать свои права? Сомневаюсь. В этом их коренное отличие от украинцев. У украинцев есть право выбора власти голосованием или через Майдан Незалежности. И они своими правами пользуются. Потому что у них – очень силен дух свободы. Я люблю украинцев и Украину и желаю им победы над путинской ордой. Я за украинцев. А внутри – они сами разберутся.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины Леонид Невзлин
Реклама

Главное за день

Бои за левобережье Херсонщины: войска РФ пытаются выбить ВСУ и нарываются на удары

Бои за левобережье Херсонщины: войска РФ пытаются выбить ВСУ и нарываются на удары

22:55 Украина
Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

21:43 Мир
В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

20:39 Мир
Все главные новости

Последние новости

06:10

Главный страх диктатора Путина

02:42

Как отполировать мойку из нержавейки до блеска: нужна только мука

02:05

Даша Кацурина призналась, жалеет ли о возвращении в Украину и жизни с Дантесом

01:20

Россияне пытались объяснить сбитие трех Су Украины: растерянно фантазируют

24 декабря, воскресенье
23:24

Чевертый за неделю: ВСУ "нокаутировали" ещё один Су-34

Запрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – ХараЗапрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – Хара
22:55

Бои за левобережье Херсонщины: войска РФ пытаются выбить ВСУ и нарываются на удары

22:33

У меня теперь ничего нет, только похороны - жительница Херсона после атаки на город

21:43

Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

21:12

Щемит сердце: Виктория Бекхэм опубликовала редкие фото звездного мужа и детейФото

Реклама
21:12

Любовный гороскоп на неделю с 26 по 31 декабря: кто из знаков воплотит желание в жизнь с любимым

20:39

В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

19:31

"Нам грозит опасность": в Британии заявили о последствиях в случае победы Путина

19:22

Оружие с искусственным интелектом: в Париже готовят поддержку для Украины

19:10

Что происходит на Левом берегу Херсонамнение

19:07

Сергей Стерненко. Путин начал подавать странные сигналыВидеоблоги

19:05

Телеведущая Лилия Ребрик раскрыла рецепт роскошной рыбы на Новый год

19:03

Лунный календарь 25 декабря 2023: почему спутник не советует в этот день куда-то путешествовать

18:14

Путин "хочет" завершения войны: в ГУР поставили ему два жестких условия

18:00

Тяжелые последствия: врач рассказал, почему вредно сидеть нога на ноге

18:00

Лежит неделями и не портится: французский секрет хранения хлеба

Реклама
17:16

"Позови другого за 50 тысяч": Клопотенко назвал цену своих услуг повара дома

17:11

Как сделать, чтобы томатная паста не плесневела: 3 способа, о которых знают не все

17:09

Путин до сих пор пробует достичь целей 2022 года: оккупанты "прут" на Часов Яр

17:05

Они есть почти у каждого: 10 бессмысленных частей тела, о существовании которых вы даже не подозревали

16:15

Сокрушение трех Су-34 ВКС РФ: в ВСУ рассказали, как враг отреагировал на удар

16:10

Медведев выкатил странное "поздравление" с Рождеством: позавидовал украинцам

16:03

Даша Астафьева объяснила, почему пока не заводит детей

15:38

Обломок русского беспилотника угодил в Киеве в дом известной актрисы

15:30

Полная демобилизация – только после войны: МО меняет подходы к службе в армии

15:26

Боролся за Украину: на фронте погиб звезда украинских сериалов

15:14

Войска РФ могут попытаться пойти на Киев: боец ВСУ назвал сценарий

14:34

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 декабря: Близнецам - сложное решение, Льву - долгожданный отдых

14:17

Переворот или самоубийство: экс-замшефа ЦРУ спрогнозировал ликвидацию Путина

14:11

Боррель предупредил ЕС: Путин решил воевать до окончательной победы, мы должны готовиться

13:27

Никогда не расстегнётся: девушка показала, как замкнуть молнию на джинсахВидео

13:12

Алина Гросу на фото показала фанатам красотку-мать

13:12

РФ готовит мощные удары: в Силах обороны назвали вероятные цели и сроки атак

12:58

Путинистка Канделаки "залезла под юбку" Захаровой: выдала странное сравнение с ИИ

12:51

Гороскоп на завтра 25 декабря 2023: Овну - ложь подруги, Стрельцу - потеря денег

12:25

У РФ большие потери: ВСУ отразили штурмы и отбросили россиян на Левобережье

Реклама
12:24

"Готовьтесь, это будет 100%": мольфар рассказал, что ждет Украину на Новый год 2024Видео

12:22

Как хранить картошку, чтобы она не проросла и не испортилась: советы хозяйкамВидео

12:19

С обломком российского снаряда в сердце: 3-летняя девочка чудом выжила после обстрела РФ

11:28

"Не будет никогда": Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію"

11:27

Поляки разблокировали один из пунктов пропуска для грузовиков: ГПСУ подтвердила

11:20

"Звезда им будет": Россию ждет смертельный 2024 год - мольфар Макс ГордеевЭксклюзив

11:11

Каменских в гостях у Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с ПотапомВидео

11:09

Церковный праздник 25 декабря: что категорически нельзя делать на Рождество Христово

10:52

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Драконы - слушайте женщину, Кабанам - обида

10:41

У РФ колоссальные потери под Авдеевкой: ВСУ "перемалывают" тысячи оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять