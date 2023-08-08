Главные результаты саммита в Джидде

Фактически в Джидде собрались представители стран, которые влияют на Россию, а также тех, кто влияет на Украину.

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Саммит в Саудовской Аравии итоги / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Откровенно раздражают наши победные релизы в СМИ о мирном саммите в Саудовской Аравии. "Россию не пригласили и она проиграла". Так ее и на войну не приглашали, она без приглашения начала...

На самом деле никаких результатов саммита нет. Более того, их в принципе не могло быть!

Собираются почти сорок стран, среди которых такие экономические и политические тяжеловесы как США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, ведущие европейские страны, а также страны, о которых знают только профессиональные географы или путешественники, такие как Союз Коморских островов. У всех свои предпочтения, интересы, планы.

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О чем общем может договориться такое пестрое собрание да еще и с первого раза? Конечно, ни о чем. Да и намерения такого не просматривалось.

Тогда это было совершенно нелепое сборище, как пишут в недоимперии? Ничуть не бывало.

На самом деле там представители двух противоположных лагерей нащупывали практическую возможность прекращения боевых действий в Украине. Потому что война в Европе, которая остается политически и экономически влиятельным центром в мире, очень беспокоит всех - и коллективный Восток, и коллективный Запад. Тем более, что в ней непосредственно участвует ядерная страна, а ей опосредованно, в виде помощи Украине, противостоят еще несколько ядерных государств.

Ситуация взрывоопасная в прямом смысле. А подавляющее большинство стран все же хотят торговать, а не воевать.

Фактически в Джидде собрались представители стран, которые влияют на Россию, а также тех, кто влияет на Украину. И в диалогах они выясняли, насколько эти влияния действенны, и где те зоны компромисса между недоимперией и Украиной, где эти влияния работают.

Сейчас мир видит практически неподвижную линию боестолкновений в Украине. И у коллективного Запада, которой в основном на стороне Украины, и у коллективного Востока, которой симпатизирует России, сейчас есть большой соблазн как-то зафиксировать эту линию хотя бы на несколько лет. А дальше видно будет.

Россию не звали на этот форум потому, что она согласна на заморозку боевых действий. Зачем тогда лишний раз выслушать бред лавровых о том, что РФ в Украине защищается против агрессии НАТО и отстаивает принципы ООН?

Пока не совсем согласна на заморозку Украина. Но мы же помним, как Трамп готов решить эту проблему: просто перестать поставлять нам оружие. А что у Трампа на языке, то у системных политиков в голове.

Безусловно, контакты между основными участниками саммита в Джидде продолжатся в рабочем порядке. И на следующей подобной встрече результаты в виде совместного заявления о прекращении войны в Украине вполне вероятны. Не факт, что это заявление нам понравится. Потому что в ней рядом с песнопениями на всяческое уважение всяческой целостности может быть и требование замораживания линии фронта. А также готовность подписантов применить свои влияния на реализацию этого заявления.

Предательство? Определенно! Но кто изменяет? Штаты? Китай? Германия? Индия? А может, все-таки Союз Коморских Островов? Кстати, такие форумы для того и собираются, чтобы скрыться за коллективной безответственностью.

То, что я описал — это неизбежность? Нет, это сценарий с большой вероятностью. Но поломать его могут только украинские успехи на фронте. Время еще есть, но оно стремительно уплывает.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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