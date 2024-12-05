Главные переговоры Ермака в США: подробности

О том, что наша власть публично настаивает на подходе "НАТО в обмен на территории", известно всем.

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Андрей Ермак в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/ermaka2022

На России решительно заговорили о своей победе. Распространяется инфа, что российские губернаторы получили команду рассказывать о достижении "целей СВО". Наиболее резонансным на эту тему стало интервью крымского предателя Константинова.

То есть, денацификация и демилитаризация Украины состоялись на 100%, и это небывалая победа путинской россии.

Действительно небывалая, потому что такой милитаризованности и ненависти к рф со стороны украинцев я не помню.

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Замораживание боевых действий по линии соприкосновения обсуждают и российские военкоры - сдержанно, даже с обидой. Это понятно: если война будет приостановлена, они сразу теряют и значимость, и бешеные деньги.

Интересно, что в первую очередь Кремль просит снять с РФ хотя бы часть санкций - тех, что касаются поставок нефтепродуктов и банковских операций. А кто-то постоянно говорит, что санкции экономике России только на пользу... Хотя этот кто-то и про кинетическое оружие в виде "Орешника" болтает.

О том, что наша власть публично настаивает на подходе "НАТО в обмен на территории", известно всем. На том самом подходе, который нам предлагали в прошлом году, но украинская власть его решительно отвергала, потому что намеревалась пить кофе в Севастополе. Сейчас мы соглашаемся, но нам этого уже не предлагают.

Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком отправилась в США. Состоятся переговоры, которые я называю "Доброжелательность в обмен на полезные ископаемые", то есть, это попытка поменять закономерное недоверие со стороны окружения Дональда Трампа к украинской власти на хотя бы нейтральное отношение. И определенные украинские активы здесь могут пригодиться.

Понятно, что в таких условиях отказываться от переговоров с недоимперией о замораживании боевых действий наша власть не станет. Максимум, что можно сделать - это попытаться договориться о том, чтобы во время переговоров и после них поставки оружия Украине не прекращались. Иначе мы рискуем оказаться разоруженными, когда пауза в военных действиях закончится.

Относительно нашей собственной способности усиливать ВСУ приведу лишь три вопиющих примера. Первый: "Укроборонпром" выпустил некачественные мины по контракту на 12 млрд гр. Второй: Госпогранслужба пытается заключить контракт на поставку оружия на 23 млрд гр с сомнительной зарубежной фирмой, которая уже срывала подобные оружейные контракты. Третий: МО в лице "Агентства по оборонным закупкам" не выполнило контрактов на сумму 25 млрд гр.

А президент Владимир Зеленский жалуется, что Украине нечем воевать.

Комментировать не имеет смысла. Единственное, что дает определенную надежду - то, что наши партнеры, в частности США и Великобритания, имеют исчерпывающую информацию при всех этих выходках коррупционеров и невежд в украинской власти.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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