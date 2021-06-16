Тайная цель налоговой амнистии

Рада приняла законопроект о налоговой амнистии / УНИАН

Верховная Рада приняла законопроект о налоговой амнистии. Но, как это обычно бывает, в Украине настоящие цели прикрываются абсолютно противоположными задачами и лучшей европейской практикой. С точки зрения алгоритма действий о налоговой амнистии, все спутано и телега поставлена впереди лошади.

Потому что классическая налоговая амнистия происходит в несколько этапов. Прежде всего, создается "нулевая точка" в экономике, чтобы начать все с чистого листа. Таким образом, появляется предпосылка к появлению теневой экономики. От этого выигрывает, в основном, большой бизнес, который может оптимизировать налогообложение, защищаться от административного давления и организовать монопольное положение. И этим значительная часть малого и среднего бизнеса вытесняется в теневую экономику, чтобы выжить.

Но правильные экономисты лечат саму болезнь, а не ее последствия. В случае с Украиной, сначала нужно было провести налоговую реформу, определить с населением и бизнесом нулевую точку равновесия фискальной нагрузки, переписать налоговые ставки, провести демонополизацию бизнеса и снизить регулятивное давление на него и только после этого, с чистого листа, запускать модели амнистии – устанавливать переходный период и жестко наказывать тех, кто в протянутую руку государства положил камень.

Поскольку практически все предпосылки для теневой экономики остались, если провести амнистию сейчас, то, соответственно, она не даст никаких результатов.

Ведь если у общества и населения нет ощущения нулевой точки, то никто и не станет амнистировать свои капиталы. И даже если в нынешних условиях мы и понизим теневую экономику и получим несколько миллиардов гривен в госбюджет, то уже через год ситуация вернется на круги своя.

Налоговая амнистия – это разовая акция. И если ее проводить часто, то с каждым новым разом ее эффективность будет все ниже и ниже.

Как показал опыт Италии, если в первый раз это помогло собрать несколько десятков миллиардов евро, то при второй – всего несколько миллиардов.

Реальная причина этих действий в том, чтобы политические элиты смогли амнистировать свои коррупционные капиталы, которые нужны им для подтверждения их образа жизни. Они, в принципе, все миллионеры и миллиардеры, но с каждым годом их операционные возможности по покупке новых активов становятся все меньше, потому что есть и финансовый мониторинг в банках, и работают антикоррупционные органы. То есть у них не получается тратить заработанное в "нулевых". Раньше с этим справлялись с помощью офшорных счетов, но сейчас, в условиях обмена налоговыми данными между странами о конечных бенефициарах компаний, все делает эти перечисления сложными. Соответственно, им нужна возможность отбелить ту часть своего состояния, которая нужна для официальных затрат.

На первых порах этот закон будет работать так, что даст возможность показать свои счета, в зависимости от того, сколько из суммы капитала попадет в украинские банки, они заплатят 5%, при обнаружении дома за рубежом – 9%, но в основном большинство вложит средства в ОВГЗ, чтобы заплатить льготную ставку в 2,5% за легализацию.

Читайте такжеТюрьма за ложь в декларациях: Зеленский объявил о блокаде принятого Радой законопроектаНо все это - побочная цель, так как главная цель налоговой амнистии – подобраться впоследствии к кошелькам простых украинцев. Государство увидело, что в Украине есть 24 миллиона трудоспособного населения, из которого 17 миллионов – экономически активны, а 11 миллионов из них – платят налоги. Значительная часть украинцев работает за рубежом, не платит налоги государству и работает в том самом теневом секторе экономики. При этом украинцы активно покупают смартфоны на миллиард долларов в год, недвижимость, новые автомобили.

И следующий шаг после налоговой амнистии, о котором сейчас предпочитают не говорить, чтобы не будоражить народ – это введение обязательного налогового декларирования. То есть каждый украинец должен будет ежегодно показать декларацию о своем имущественно-финансовом состоянии.

Как будет работать этот механизм? Например, украинец, работая за границей, копит на квартиру во Львове или Киеве и точки зрения налоговой амнистии, у него нулевое состояние. А через три года он приезжает и покупает квартиру стоимостью в миллион гривен, где должен будет показать, что его состояние увеличилось на стоимость этой квартиры, после чего его доходы сравнят с уплаченными им налогами. Таким образом, заодно создается и новый инструмент налогообложения – своеобразный налог на потребление (инвестирование) внутри государства.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда