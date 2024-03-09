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Гитлеровская Германия станет бледной тенью путинизма

Александр Невзоров
9 марта 2024, 09:32
Вероятность того, что у кремлевских шизофреников "все получится" - около 85%.
Путин, Россия
Россия стала фашистским государством / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Россия - страна сбывающихся кошмаров. То, что три года назад казалось смехотворным бредом - стало нормой жизни и абсолютной реальностью.

Путин не торопится. Боится спугнуть. Ему нужны "триумфальные выборы" которые станут истинной carte blanche "на всё".Далее - в силу вступит "план дугина", согласно которому РФ полностью превращается в "государство войны". Этот прожект не является тайной. Он опубликован.

Он воистину смертелен и гарантирует высочайший накал маразма и репрессий.Согласно "плану" все живое в стране должно быть тщательно зачищено.

видео дня

Беспредел 22-23 гг. покажется курортом, а гитлеровская Германия - станет бледной тенью путинизма.

Вероятность того, что у кремлевских шизофреников "все получится" - около 85%.

О чем написал Дугин

Александр Дугин. Необходимо превратить РФ в государство войны

"Милитаризация общества в условиях ведения кровавой войны за историческое бытие есть абсолютная необходимость, дискутировать о которой бессмысленно.

На военные рельсы надо переводить не только оборонно-промышленный комплекс, но все государство и общество целиком.В стране должна быть установлена военная идеология.Ряд либеральных прав и свобод должен быть ограничен в силу чрезвычайных обстоятельств. Категорически следует запретить любую критику государства, героев России, власти, церкви и президента, а также нападки на патриотизм, русскую идею и антивоенную пропаганду. Любые СМИ и социальные сети, транслирующие подобную повестку, должны быть немедленно поставлены вне закона.

Очевидно, что на военный лад должна быть перестроена вся экономика. Она слишком долго была ориентирована на интеграцию в Запад.Необходима милитаризация культуры. В центре внимания должно быть поставлено прославление подвига наших героев на всех этапах истории — включая СВО. Любой концерт, любая передача, любое мероприятия должны начинаться с гимна и воспевания подвигов русского человека.

Необходима милитаризация образования, резкий слом вектора — прежде всего в гуманитарных науках, — установившегося в последние десятилетия под прямым контролем и по непосредственной указке Запада, с которым сегодня мы находимся в состоянии войны.

И наконец, необходима милитаризация быта. Патриотизм должен стать образом жизни, переформатировать бытовую психологию обывателя. Все публичное пространство должно быть заполнено символами войны и победы. Надо донести эту мысль до родителей и воспитателей: цель всего народа — вырастить поколение героев, которым предстоит защищать и возрождать великую Россию".

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