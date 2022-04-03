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Гитлер позавидовал бы: какой эксперимент Россия проводит над украинцами

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

3 апреля 2022, 15:50

Россия намерена заставить Украину подписать Минск-3, переварить новые оккупированные территории, а затем начать новую горячую фазу войны.

Чем дольше украинцы на оккупированных территориях находятся в нечеловеческих условиях и информационном вакууме, тем легче их перепрошить
В Мариуполе Россия проводит чудовищный по масштабам и своей сути эксперимент над людьми / Фейсбук Максима Яли

Это фото мне прислали друзья из Мариуполя. Фото свежее. На нем тысячи мариупольцев, переживающих настоящий АД уже более месяца, стоят в очереди за "гуманитаркой " от оккупантов.

Люди, которые выжили в этом аду под постоянными бомбардировками, обстрелами "Градов", миномётов, танков и всех видов вооружений, духовно надломлены.

В Мариуполе рашистами проводится чудовищный по масштабам и своей сути эксперимент над людьми. Гитлер позавидовал бы! Сперва они уничтожили город, лишили людей света, тепла, электричества, газа, запасов еды и воды. Заставили жить в подвалах в кромешной темноте. Вздрагивать при малейшем шуме. Лишили детей своих родителей. А теперь при помощи оружия и страха, заставив людей опуститься на уровень инстинктов выживания, выдают пайки из разграбленных в Украине складов продовольствия. И выдают себя за освободителей.

"Сюр!" – скажите вы и будете правы.

Но на самом деле так и происходит. Самое ужасное, что есть немало людей, которые в это верят и благодарят "освободителей", которые перед этим лишили их всего, что у них было.

Рашисты со 2 марта уничтожили все коммуникации в городе и создали искусственный вакуум информации. Параллельно через сеть своих шпионов и коллаборантов они распространяют дезинформацию о том, что и мэр города сбежал ещё в первый день войны, а Зеленский и ВСУ намеренно всех бросили и "слили" город. И вообще, все начальство знало о войне, выехало само и вывезло своих близких заранее.

При этом рашисты сами не пропускают гуманитарные грузы с начала марта и всячески препятствуют выезду гражданских не только из Мариуполя, но и с оккупированных территорий на юге, вплоть до Бердянска.

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В городе до сих пор не работает мобильная связь и остаются ещё, как минимум, 100-150 тысяч жителей (очень оптимистичная цифра). Рашисты занимаются насильственным вывозом людей в Россию в промышленных масштабах. Точно так же, как нацисты это делали во время Второй мировой войны. На оккупированных территориях глушатся украинские операторы и параллельно налаживается работа "днровского" оператора Феникс.

Чем дольше люди находятся в таких нечеловеческих условиях и в информационном вакууме, тем легче их "перепрошить".

Задача РФ – максимально негативно настроить местное население по отношению к Украине и её властям. Обвинить во всех преступлениях украинских военных и политиков. Добиться лояльности или, как минимум, повиновения большинства населения при помощи репрессивных карательных мер. Подавить акции протестов в оккупированных городах. Это крайне важно, т.к. иначе невозможно будет убедить международное сообщество в "добровольном выборе" граждан на будущих "рехферендумах".

Поэтому, если украинское руководство не усилит работу по противодействию рашистской пропаганды на оккупированных территориях, скорейшей эвакуации оставшихся жителей Мариуполя и других поселений, работы гуманитарных коридоров при помощи международного сообщества, отвоевать эти территории станет намного сложнее.

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В Донецке и Луганске рашисты восемь лет занималась "переплавкой мозгов" и разжиганием ненависти к Украине и всему украинскому. Сейчас, когда жители "ДНР" и "ЛНР" видят своими глазами и слышат из рассказов очевидцев, как "освобождали" их родственников в Мариуполе, они начинают немного прозревать. Но гораздо больше людей, попавших в ад в Мариуполе, поддаются рашистской пропаганде, оказавшись в безвыходном положении. И борьба за них, чтобы они узнали всю правду, является крайне важной задачей сейчас. Не менее важной, чем победы в сражениях на поле битвы.

Потому как план Путина уже понятен – выйти на границы Донецкой и Луганской областей, создать сухопутный коридора в Крым. А дальше – мирные договорённости о прекращении огня и подписание "Минска-3". За этим последует "переваривание" оккупированных территорий и населения, как это было с ОРДЛО.

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А затем – новая фаза горячей войны, на которой они будут проводить мобилизацию и бросать, как "пушечное мясо", уже и жителей Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Херсона и т.д.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

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война в Украине вторжение России Минск-3 Максим Яли Мариуполь
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