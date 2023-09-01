Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найти

Одна из гиперзадач Путина на этих выборах - вновь объединить вокруг себя ура-патриотическое ядро, которое начало от него отдаляться и даже ненавидеть его.

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Игорь Гиркин и Владимир Путин / Коллаж: Главред, скриншоты

Гиркин, несмотря на его популярность в наших широтах, перестал быть авторитетом для российских ура-патриотов после того, как проиграл словесную дуэль Пригожину в начале 2023 года (последний предложил ему идти в Вагнер, но Гиркин отказался и был размазан медиагруппой Пригожина). Одним словом, Гиркина читали, потому что он был один из немногих, кто давал правдивые истории с фронта, но его уже не уважали.

Судя по всему, мысли о президентстве у Гиркина (его окружения) появились давно. И в целом, он не нес никакой угрозы для власти, даже, если бы был на свободе. Но злую шутку с Гиркиным сыграли два обстоятельства: с одной стороны, надо было посадить кого-то известного и своего (полковник то ли ФЙС, то ли ГРУ МО), чтобы другие боялись, а с другой, пример выборов в Хакасии показывает, что власть в России вступила в новый виток закручивания гаек. И этот виток не предусматривает никаких игр с несистемной оппозицией.

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У Гиркина нет ресурсов, ни медийных, ни финансовых, чтобы сыграть в большую политику. Сейчас есть всего два варианта развития событий: ему не дадут выдвинуться в президенты и он на нескольких ТГ каналах будет рассказывать о "кузькиной матери" ограниченному кругу людей. Или же ему дадут право баллотироваться, что пока выглядит малоимоверно. Но при любых обстоятельствах, он будет клоуном. Почему клоуном? Потому что перед россиянами предстанет картавый гундос, который будет ныть, что все пропало, а против него будет работать вся машина "выработки смеха и юмора" РФ.

Одна из гиперзадач Путина на этих выборах - вновь объединить вокруг себя ура-патриотическое ядро, которое начало от него отдаляться и даже ненавидеть его. Напомню, что президентский рейтинг Пригожина месяц назад составлял 9%, а это прежде всего те люди, которые два года назад с благоговением смотрели на Путина.

Пока мы не понимаем есть ли в загашнике у команды Кириенко (именно он отвечает за выборы) какие-то неординарные ходы, чтобы изменить эту ситуацию, но пока выглядит так, что эту трещину Путину не удастся залепить и самое радикальное, ура-патриотическое крыло избирателей от него начнет откалываться, ища себе или нового героя, которого нет (и Гиркин им априори не сможет знать). В перспективе эта трещина, теоретически будет расширяться. Но пока должны понимать один важный момент: эти самые активные люди современного российского общества, которые могли создавать уличные истории при наличии лидера, без лидера становятся не менее напуганными чем либералы. А потому, на этом этапе власть программу минимум уже выполнила. А программа максимум откладывается на потом. И тут Кириенко всегда сможет кивать на Шойгу, который проваливается войну.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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