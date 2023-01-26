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Герасимов, посмотри на карту и умри от горя

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

26 января 2023, 06:35
Украина к весеннему наступлению получит все, что она просила у союзников.
Путин, Герасимов, Шойгу
Герасимов не в силах решить элементарную задачку, считает Альфред Кох / kremlin.ru

Путинские вояки решили начать еще одно наступление - на Угледар. Они, правда, на него уже наступали, и не раз, но теперь вот начали еще одно, новое. Впрочем, за сутки они так никуда и не продвинулись. То есть это наступление имеет такую же отрицательную успешность, как и наступление на Орехово и Гуляйполе, начатое несколькими днями раньше. Во всяком случае - пока. Будем надеяться, что и в дальнейшем ситуация не изменится.

В остальном - обстановка такая же как и вчера. Западные наблюдатели говорят о каких-то ограниченных успехах ВСУ в районе Кременной. Но пока Генштаб это никак не комментирует и я тоже воздержусь от оценок.

В медиа много сообщений о том, что западные партнеры советуют Залужному оставить Бахмут. Типа: овчинка выделки не стоит, зачем терять людей из-за населенного пункта, который не имеет никакого особого значения и потеря которого никак не повлияет на ход войны. Но, я думаю, Залужный лучше знает, что имеет значение, а что - нет. Во всяком случае, мне хочется в это верить.

Разумеется, ситуация на фронте тревожная. Хороших новостей немного. Но было бы глупо их ждать в условиях, когда потихоньку начинается давно ожидаемое наступление россиян.

Теперь пару месяцев мы только и будем слышать от российских "военкоров" про то, как бравые российские десантники (морская пехота, вагнеровцы, ополченцы "ДНР" и пр.) вот уже четвертую неделю берут деревню Гадюкино и как героически гибнут храбрые мобики из какой-нибудь Богом забытой Кандалакши в беспрестанных атаках на позиции укронацистов…

Так и представляю себе Путина-Карабаса, которому Шойгу-Дуримар бодро рапортует: "Еще десять тысяч ведер, сеньор, и золотой ключик у нас в кармане!" Вся трагедия только в том, что это не ведра с грязной, болотной жижей, а живые люди. Которые, впрочем, легко в эту жижу превращаются…

Однако, для Путина и Шойгу это не имеет никакого значения. Для них все это даже не компьютерная игра (они не знают, что это такое), а оловянные солдатики, расставленные в детской. И они оба лежат на полу и глядя на них сбоку, приговаривают: "Ах ты так? Тогда я вот отсюда брошу конников! Тык-дык, тык-дык… Ура! Вжик-вжик, Бабах! Все! Я победил!"

Нравственно недоразвитые, инфантильные люди, которые не понимают масштаба совершаемого ими злодеяния и при этом малодушные ничтожества, боящиеся признать очевидное поражение. И это единственные причины, по которым война еще продолжается.

Будь они повзрослее и посильнее, уже давно бы либо выбросили белый флаг и сели на скамью подсудимых, либо просто пустили себе пулю в лоб. Но они предпочитают убивать других, чтобы самим пожить еще хоть немного… "Умри сегодня, а я - завтра". Старый лагерный принцип, описанный еще Варламом Шаламовым, стал девизом целой страны. Как все это знакомо и понятно. Как это отвратительно и беспросветно…

И поэтому они начинают новое, столь же бессмысленное и безнадежное как и все предыдущие, наступление. И поэтому с новой силой гребут по российским городам и весям новых рекрутов, и заставляют работать в три смены заводы по переработке металлолома в металлолом. И миллионы людей, вместо того, чтобы заниматься созидательным трудом, заняты тем, что производят никому не нужные старые танки и бронетранспортеры, в которых, как в медном быке Молоха, сгорают их дети.

И поэтому уже даже самые упертые пацифисты в Европе поняли, что нет никаких шансов убедить Путина и его окружение остановится. Что нет никаких аргументов, с помощью которых можно было бы им доказать, что они не имеют ни малейшего шанса. Путинской бандой движет детский кураж и животный страх за свою шкуру. Они глухи к голосу разума и совести потому, что у них нет ни того, ни другого.

Поэтому не осталось никакого другого способа остановить эту войну, кроме как разбить российскую армию на поле боя. И вот, наконец, канцлер Шольц принял решение о поставках Leopard-2 Украине. Ну и, разумеется, разрешил и другим странам их поставлять. Для меня это не стало сюрпризом. Я ждал этого решения со дня на день. И вот оно случилось. Эксперты говорят, что после этого решения, достаточно быстро, с бору по сосенке, со всех союзников Украины можно набрать Leopard’ов на полноценную танковую бригаду.

Еще практически на две бригады хватит тех модернизированных танков Т-72, по которым союзники в Рамштайне-8 уже приняли решение об их поставке в Украину.

И сегодня же прошла информация, что Байден близок к решению поставить в Украину "значительное" количество танков Abrams. Если это так, то в купе с английскими Challenger и французскими AMX-10RC и Leclerc, глядишь, наберется еще одна танковая бригада.

Итого, набирается четыре танковых бригады. А это почти столько, сколько хотел Залужный в своем интервью журналу The Economist. Понимая, что любой в ситуации Залужного действует по принципу "проси больше - дадут сколько надо", я лично делаю вывод, что это ровно и есть то количество танков, о котором он мечтал.

Вкупе со всей другой техникой, по которой тоже уже приняты необходимые решения (БМП, бронетранспортеры, бронеавтомобили, артиллерия, боеприпасы и т.д.) можно сказать, что Украина к весеннему наступлению получит все, что она просила у союзников.

Особо хотелось бы выделить управляемый высокоточный боеприпас GLSDB с дальностью 150 км, который может запускаться с HIMARS и подобных систем MLRS (немецкие Mars II и английские М270).

Как летом ракеты этих РСЗО с дальностью 70 км изменили правила игры, заставив россиян отодвинуть склады боеприпасов глубоко в тыл, что сильно усложнило для них логистику и привело к снарядному голоду, так и теперь, с появлением этого нового боеприпаса, у путинских генералов появится практически нерешаемая задача обеспечить логистику для снабжения фронта из глубины больше 150 км.

И если на Донбассе эта задача еще может (чисто теоретически) решаться расположением складов уже на российский территории, то в районе оккупированного юга Украины, эта задача для некоторых участков фронта просто не имеет решения, поскольку склады нельзя разместить в Азовском море (а все остальное - простреливается).

Можно просто взяв циркуль и карту, легко определить те участки фронта, где, после появления у ВСУ этого боеприпаса, у россиян будут проблемы со снабжением. Это и будут те места, где начнется весеннее наступление ВСУ. И сделать с этим ничего невозможно. Это - геометрия.

Герасимов! Посмотри на карту и умри от горя. Какой бы ты не был неандерталец, но такую элементарную задачку ты решить в состоянии. Или воюй без снарядов. У меня есть масса идей! Есть старые добрые сабли, копья, дротики…Можно ходить в штыковую… Хотя, нет… Солдатам все равно надо жратву подвозить. А где ее взять? Склады-то все разбиты…

Так что сколько веревочке не виться, а дело наше правое. Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин Валерий Герасимов
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