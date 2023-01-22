Герасимов и Шойгу – это люди прошлого, перспектив у нового российского наступления нет

Это старая гвардия, опирающаяся на тактику забрасывания противника трупами, чтобы дальше двигаться уже по ним.

Сергей Шойгу, Валерий Герасимов / Фото t.me/mod_russia

Герасимов и Шойгу – это люди прошлого. Их работа базируется на терроре и захвате территорий. У них нет какого-то сверхмощного видения того, как вести войну, а, тем более, оккупационную войну. И они прекрасно понимают, что проигрывают.

Герасимову и Шойгу удалось убедить Путина за счет новой мобилизации, увеличения численности армии в три-четыре раза и подготовки новых возможностей по линии ВПК пытаться захватить украинские территории, но пока результата нет. И теперь они планируют в десятки раз увеличить количество танков, БТРов, самоходных установок, артиллерийских систем, "Градов", "Смерчей", "Ураганов" и ракет к ним и таким валом пойти на Украину повторно. Но пока для успешного наступления особых предпосылок нет. России не удалось выполнить до конца даже план частичной мобилизации, поэтому говорить о новой волне мобилизации вообще очень сложно, потому что она подорвет перспективы самого Путина.

Россияне пока что поддерживают и Путина, и агрессию против Украины, но 70% из них не хотят принимать непосредственное участие в войне, они не хотят, чтобы их родные ехали воевать, потому что это почти гарантированная смерть. Уже десятки тысяч россиян вернулись с войны в Украине убитыми, сотни тысяч – ранеными. Для России это уже много. Поэтому я считаю, что свою задачу по мобилизации они не выполнят, хотя амбиции большие.

Россия будет бросать мобилизованных на восточное и южное направления, но мы к этому готовы. Готовы не только наши человеческие резервы, но и мощные инновационные технологии, которые нам поставляют, и вооружение нашего собственного производства. Ведь у нас уже есть ракетные системы, которые бьют на расстояние до одной тысячи километров, и беспилотники, которые достают далеко вглубь территории РФ (уже дважды был атакован аэродром в Энгельсе, в результате чего были повреждены стратегические бомбардировщики, и это только начало).

Поэтому перспектив у нового российского наступления нет. Ни Шойгу, ни Герасимов не спасут ситуацию. Это старая гвардия, опирающаяся на тактику забрасывания противника трупами, чтобы дальше двигаться уже по ним. Именно так русские и делают сегодня под Соледаром. Однако это не сработает, и перемалывание живой силы русских продолжается.

К тому же, у нас мощные разведывательные силы, которые обнаруживают новые резервы противника, их перемещение и технику. Это позволит нам отслеживать и уничтожать, даже на больших дистанциях, силы противника, причем даже до того момента, как они вступят в бой или займут позиции на линии фронта.