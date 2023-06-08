Геноцид Левобережья: россияне нарушили Конвенцию ООН

Деяния агрессора четко характеризуются пунктом "с" Статьи 2 Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида.

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Центральная площадь Новой Каховки / скриншот с видео

Геноцид Левобережья. Относительно квалификации подрыва агрессором Каховской ГЭС, через сутки после этого поступка можно констатировать следующее. Бесспорно верным является определение этих деяний как военного преступления - атаки на сооружение, содержащее опасные силы, нарушение статьи 56 первого протокола к Женевским конвенциям, то есть по ст. 438 УК Украины, а также, в рамках украинского законодательства как преступление экоцида.

В то же время уже очевидно, что агрессор имел перед собой две практические преступные цели. Первая - это принуждение к депортации населения прилегающих к Днепру сел и городов левобережной Херсонщины, уничтожение их домов и собственно убийство из-за потопа тех, кто не сможет убежать от подтопления.

Кто такой Борис Бабин Борис Владимирович Бабин – украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. видео дня Родился 12 марта 1981 года в Евпатории, АР Крым. Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской морской академии.

С июня 2015 по декабрь 2015 – правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека. С 2016 года – профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета. Эксперт Украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International. Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины. Автор научных работ. С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 – представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.

Вторая - это опустевшая широкая часть левобережной Херсонщины, которая в отличие от Крыма в основном не имеет устойчивых источников питьевой и хозяйственной воды, кроме Каховского и Северокрымского каналов, а значит теперь становится надолго малопригодной для жизни местностью

Напомню что эти районы являются исконным и традиционным местом проживания этнических украинцев, что для оккупантов очевидно становилось "костью в горле" независимо от их преступных военных планов.

Поэтому деяния агрессора четко охватываются пунктом "с" Статьи 2 Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, а именно умышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение.

То есть агрессором совершен отдельный акт геноцида украинского народа, и здесь реагирование необходимо не только в рамках заявлений в Международный уголовный суд относительно конкретных организаторов и исполнителей, что также важно, но и в рамках возможного межгосударственного дела против рф в Международном Суде ООН.

Напомню, что и преступление геноцида, и нарушение агрессором этой конвенции не имеют сроков давности, инициировать этот вопрос могут и власти Украины, и любого другого цивилизованного государства мира.

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