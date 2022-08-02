Гений стратегии Путин

Владимир Путин / скриншот

Как сделать так, чтобы соглашение на пуск "Северного потока-2", до которого осталось две недели, гарантированно вступило в силу?

А давайте начнем в Украине полномасштабную войну.

Как сделать так, чтобы Украине не дали "Джавелины" и "Стингеры"?

А давайте устроим резню в Буче.

Как сделать так, чтобы Украине гарантированно не дали ПРО?

А давайте долбанем ракетой по Университету в Харькове и по торговому центру в Киеве и Кременчуге?

Как сделать так, чтобы Украине не давали гаубицы, РСЗО, танки, БМП?

Давайте сотрем с лица земли Мариуполь.

Как сделать так, чтобы Украине точно не дали "Химарсы" трехсоткилометровой дальности?

Давайте дико, нечеловечески запытаем пленного и устроим "Катынь" в концлагере.

Как сделать так, чтобы Британия не поставила Украине ни одного военного корабля?

Давайте начнем морскую блокаду, перекроем вывоз зерна, устроим угрозу голодом всему миру и убьем главного агрария страны.

Как сделать так, чтобы Украине точно не дали истребители, оперативные ракетные комплексы, "Абрамсы", подводные лодки, лазерное оружие, ядерные баллистические ракеты и две звезды смерти?

А давайте начнем войну в Косово.

Как заставить подбирать челюсть даже своих дружков диктаторов, и настроить против себя Турцию и Египет?

А давайте объявим восточную часть Средиземного моря и Красное море "целиком сферой национальных интересов России".

Гений стратегии. Я же говорю - просто гений стратегии.

Давай, Володь. Не останавливайся.