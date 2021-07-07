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Неужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороны

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

7 июля 2021, 08:26

В министерстве нужен эффективный кризис-менеджер с жестким характером, который будет в состоянии отобрать у генералов хозяйственную деятельность.

Таран
Министр обороны Андрей Таран / УНИАН

Уже некоторое время в Сети культивируют слухи о возможной смене министра обороны Андрея Тарана.

Я бы не слишком им верил, потому что Таран при всех своих недостатках – всецело человек президента и Зеленский в нем уверен. В то же время, у министра действительно существует проблема с генералитетом, который не допускает министра к решению многих вопросов и фактически саботирует реформы в ВСУ – в частности, они никак не могут прийти к единому мнению о том, кто будет главный по освоению бюджета министерства обороны.

Замена Тарана на Ирину Верещук, которой якобы прочат место в министерстве, маловероятна. Прежде всего потому, что Верещук – не человек команды Зеленского. Несмотря на то, что она пыталась убедить Владимира Александровича в том, что она готова конкурировать с Виталием Кличко на выборах, все мы видели их результат. Кроме того, Верещук не имеет профильного экономического образования, да и она не такой уж эффективный менеджер и поселок городского типа Рава Русская я не приравниваю к Минобороны – это небо и земля. А в министерстве нужен эффективный кризис-менеджер с жестким характером, который будет в состоянии отобрать у генералов хозяйственную деятельность и поставить их в строй.

Если же гипотетически допустить, что Зеленский найдет замену Тарану, то, по большому счету, на военных действиях это не скажется. Потому что генералы должны вернуться к картам, войскам и выполнению боевых задач.

Читайте такжеСкандал в Минобороны: генералы судятся из-за выговора Тарана - СМИНапомню, что должность министра обороны стала "гражданской" еще с приходом Гриценко – именно тогда было принят соответствующий законопроект. И уже тогда начали разделять полномочия между Генштабом и министерством обороны, так как тогдашний реформатор Марчук, который осуществлял сокращение ВСУ и реформу обороны, заранее заложил бомбу замедленного действия, сделав Генштабу юрлицо, чем фактически сделал его субъектом хозяйственной деятельности.

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С того момента генералы стали менеджерами и превратили Вооруженные силы в военторг "Купи-продай", а министр обороны стал "свадебным генералом без минимума полномочий. При Порошенко постулат о министре-гражданском только укрепили, как и тезис о том, что полномочия нужно разделить.

Но на деле нужно вернуться к тому, что Генштаб – это высший орган военного управления и он не имеет отношения к торговле. Соответственно, весь бюджет и вся хоздеятельность должна находится под контролем министерства обороны – такого же типового ведомства, как и все другие в составе Кабинета министров. И главная задача министра обороны по законодательству – это обеспечение жизнедеятельности ВСУ, их развития и популяризации, а начальника Генштаба – обеспечение боеспособности войск и их готовности к выполнению задач по предназначению.

При этом становится необходимым ликвидировать штаб тыла, штаб вооружений и оставить на их месте два небольших отдела, которые будут коммуницировать с соответствующими департаментами Минобороны и всю деятельность, не касающуюся подготовки войск должно также вести Миноброны. То есть снова сделать из менеджеров боевых генералов.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

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