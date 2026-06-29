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Где стоит поставить памятник Мазепе: мнение Максима Розумного

Максим Розумный
29 июня 2026, 19:03
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Почему замена советских памятников требует не только политического решения, но и продуманного архитектурного и символического подхода.
Ленин
На месте снесенного памятника Ленину установят памятник Мазепе / скриншот Google Maps

Вопросы мемориализации и переосмысления городского пространства в Украине все чаще становятся предметом общественных дискуссий. В своей колонке Максим Розумный размышляет о том, какими должны быть новые памятники в Киеве и как избежать случайных решений, не соответствующих историческому и эстетическому контексту. Автор предлагает собственное видение развития бульвара Шевченко. Публикуем его размышления на языке оригинала.

Я сознательно не участвовал в дискуссиях о мемориализации по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что обсуждать уже принятые кем-то решения - это упражнения в риторике и дополнительный импульс социальной энтропии.

Но сейчас решил все же привести определенные аргументы по поводу локального вопроса - установки памятников на бульваре Шевченко. Просто жаль, если получится что-то невнятное, как это в большинстве случаев у нас бывает. Ведь памятники Шевченко и Грушевскому довольно удачны и находятся на своём месте. Поэтому есть шанс придать бульвару целостный облик, дополнив мемориал двумя другими памятниками - на месте Ленина и Щорса.

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Оба памятника, кстати, были эстетически и концептуально совершенными. Тем более важно не допустить несоразмерной замены.

Место напротив Бессарабского рынка довольно неудобное для памятника. Это яма, в которой любая невыразительная фигура просто потеряется. Ленина пришлось поставить на высокий постамент и сделать фигуру максимально динамичной. Вряд ли это удастся с Мазепой. Думаю, что это место больше подошло бы кому-то из украинских предпринимателей и меценатов - семье Ханенко, Чикаленко, Симиренко, Тарновскому, кому-то из них. Непретенциозная фигура, олицетворяющая украинскую хозяйственность и неуничтожимость.

А на горе, на господствующей высоте, где стоял Щорс, рядом с лагерем сечевых стрельцов, которые были опорой Центральной Рады, всё же просится конная фигура Защитника.

Думаю, Коновалец здесь был бы кстати. Правда, не знаю, ездил ли он на лошади)

А Мазепе нужно найти достойное место возле Лавры, всё-таки.

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Об авторе: Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005–2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), сообщает Википедия.

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