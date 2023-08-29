Где и как будут хоронить Пригожина и Уткина

Вагнеровцы, судя по их каналам, сейчас что-то готовят. Только не очень ясно, что именно.

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Евгений Пригожин / Коллаж Главред, фото скриншот

Мне прямо очень интересно, где и как будут хоронить Пригожина и (особенно) Уткина.

Речи зажигательные наверняка будут. Призывы отправить Шойгу и Путина в отставку или даже к стенке…

Наверняка прозвучит что-то типа: "Мы все знаем, КТО заказал убийство наших командиров, и мы обязательно отомстим за них и фанерному ... (нецензурная лексика - ред), и плешивому ( нецензурная лексика - ред)".

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Вагнеровцы, судя по их каналам, сейчас что-то готовят. Только не очень ясно, что именно.

Власти же на всякий случай нервничают, пытаются понять, где пройдут похороны, чтобы заранее отсечь от них самых буйных.

Конечно, скорее всего, все пройдет спокойно, гнев уйдет в речи и клятвы, но есть и небольшой шанс на заваруху.

Ждём!

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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