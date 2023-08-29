УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткина

Иван Яковина
29 августа 2023, 19:10
33
Вагнеровцы, судя по их каналам, сейчас что-то готовят. Только не очень ясно, что именно.
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин / Коллаж Главред, фото скриншот

Мне прямо очень интересно, где и как будут хоронить Пригожина и (особенно) Уткина.

Речи зажигательные наверняка будут. Призывы отправить Шойгу и Путина в отставку или даже к стенке…

Наверняка прозвучит что-то типа: "Мы все знаем, КТО заказал убийство наших командиров, и мы обязательно отомстим за них и фанерному ... (нецензурная лексика - ред), и плешивому ( нецензурная лексика - ред)".

видео дня

Вагнеровцы, судя по их каналам, сейчас что-то готовят. Только не очень ясно, что именно.

Власти же на всякий случай нервничают, пытаются понять, где пройдут похороны, чтобы заранее отсечь от них самых буйных.

Конечно, скорее всего, все пройдет спокойно, гнев уйдет в речи и клятвы, но есть и небольшой шанс на заваруху.

Ждём!

Кто такой Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евгений Пригожин Иван Яковина смерть Пригожина
Реклама

Главное за день

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

16:47 Мир
"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажем

"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажем

15:18 Мир
В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

14:55 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:10

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткина

18:30

Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

17:54

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла делоВидео

17:39

Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

17:39

ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу ХерсонаВидео

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
17:31

Суженый примчится, как стрела: приметы, предвещающие быстрое замужество

17:28

Заворотнюк-старшая вышла в свет и с размахом отметила День рождения

16:53

"Военное положение в России": эксперт раскрыл, прибегнет ли Путин к всеобщей мобилизации

16:47

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

Реклама
16:41

Неудачники сентября-2023: астролог Росс назвал 4 знака, которых ждут проблемыВидео

16:26

Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

16:25

Девушка покрасила волосы буряком и показала, что из этого вышло

16:02

4 знаков зодиака ждет суперский сентябрь: астролог назвал счастливчиков месяцаВидео

16:00

Молоко не нужно: обладатель звезды Мишлен поделился рецептом идеального скрэмблаВидео

15:40

На украинских заправках подорожал бензин: сколько теперь стоит литр

15:20

Устранение Путина: эксперт раскрыл вероятный сценарий бунта силовиков в РФ

15:18

"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажемВидео

15:14

Женщина показала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки

15:06

Уинстон Черчилль - цитаты о войне, о России и об удаче

14:55

В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

Реклама
14:51

София Ротару почтила украинских защитников

14:28

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

14:25

Только не на холодильник: куда нельзя ставить микроволновку

13:59

Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца

13:56

Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем

13:30

Пострадавшая в лакшери-ДТП с Квитковой заявила, что блогерша летела на красный свет

13:25

Что приносит в дом бамбук: необыкновенные свойства зеленого растения

13:03

В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

12:36

Только место в погребе занимает: что можно сделать из старого варенья

12:35

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиковЭксклюзив

12:29

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

12:25

Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник

12:20

"С ядерно-космической смехдержавой за деньги играть отказались": в Сети издеваются над сборной России

12:12

"Он очень любил сок": в Киеве прощаются с летчиком "Джусом", погибшим в авиакатастрофеФотоВидео

12:04

"Ягодицы показать, что ли": Алексей Панин на коленях пополз к российской границе

11:47

Чего боятся мошки в доме: лучшие способы избавиться от назойливых насекомых

11:30

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

11:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Весам - шанс, Стрельцам - перемены, Скорпионам - кражаВидео

11:21

"Пусть делает донат – и может уезжать": Скрипка отличился высказыванием по поводу мобилизации

11:01

"Больно прикасаться к лицу": Санта Димопулос показала серьёзные проблемы с лицом

Реклама
10:51

Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа

10:44

Тест по картинке: оптическая иллюзия покажет, есть ли у вас чувство юмора

10:35

Бунт ЧВК Вагнера: эксперт РФ назвал сообщников Пригожина в ФСБ и ГенштабеВидео

10:17

В Украине начались проверки переселенцев: кому могут отменить социальные выплаты

10:17

На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

09:39

F-16 для Украины: эксперты назвали достоинства и важные недостатки истребителей

09:38

ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

09:33

В сентябре Кремль проведет учения войск ОДКБ: в ВСУ оценили угрозу

09:27

На каких дровах нельзя жарить шашлык: 2 породы, которые точно испортят блюдо

09:27

Украина на "Евровидении 2024": что поменяли правила отбора

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять