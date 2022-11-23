Газпром перешел к новому этапу шантажа, считает Фурса / Коллаж Reuters, pixaby

Вы забыли, что Газпром во время холодов начинает газовую войну с Украиной? Тогда вспоминайте. Потому что Газпром вновь взялся за свое любимое дело. И опять это не об экономике. А о чем?

Новый этап коварного шантажа Путина. Сейчас он пугает, что остановит транзит газа по территории Украины. И для этого начал нытье, что Украина ворует газ.

Что дальше? Далее Путин думает, что Украина наконец испугается замерзнуть, что в Европе у всех произойдет сердечный приступ, и все согласятся на его план заморозки войны до лучших времен. Потому что это нытье - логическое начало для остановки транзита под предлогом кражи. И Путин думает, что теперь точно напугает украинцев. Да и добьет европейцев, которые вот-вот замерзнут, но еще держатся, за счет хилого транзита через Украину.

Почему он так думает? Потому что для Украины транзит газа есть плюс для функционирования газотранспортной системы и это позволяет более эффективно доставлять газ к потребителю. Путин дождался морозов и решил вытащить эту новую карту. Вдобавок к обстрелам энергетической инфраструктуры. Что требует большего использования газа. Также это усложнит импорт газа, потому что будет требовать физического перетока голубого топлива.

Плюс, остановка транзита должна повлиять на цены на газ в Европе. В последнее время не слушаются Путина и отказываются расти. А тут новая порция проблем – новый потенциал роста цены. И Путин надеется, что рост произойдет, даже несмотря на теплую погоду в Европе и заполненные хранилища. Что сделает импорт газа для Украины дороже. А проблемы у европейцев больше. И тогда они точно уже выйдут на тарифные майданы. И приведут к власти друзей Путина. Которые бегают по миру и предлагают мирные соглашения "для Путина", но пока что их никто не принимает и все посылают.

В дополнение, Украина и Молдова вместе выступили против шантажа Газпрома. Недавно заработал виртуальный реверс на границе Молдова-Украина, когда физические объемы могут отличаться от коммерческих из-за взаимозачета встречных потоков. Как давно уже сделано на границе ЕС и Украины. И чем дальше, тем давление на Молдову будет менее эффективное. А давить Путину надо, потому что там безобразие, реформы и проевропейское правительство.

Короче говоря, все сошлось. И, конечно, главный удар будет по Украине. По-прежнему.

Таким образом, Путин без ракет хочет ухудшить ситуацию в украинской энергетике. Вполне ожидаемо, кстати. Потому что в Украине давно удивлялись, что хоть какой-то транзит сейчас идет. Логично, что Путин сохранял его, чтобы остановить в критический момент. И осенью начал удары по украинской энергетике. И сейчас грозит остановить транзит. Потому что стало холодно.

Может ли он ухудшить ситуацию? Может. Поможет ли это ему склонить Украину к капитуляции. Нет, не поможет. Разрушит ли это нашу газотранспортную систему? Нет, не разрушит. Просто сделает жизнь газовиков менее комфортной. Но пока не до уровня электриков.

Зима будет долгая, темная и некомфортная. Но весна придет.

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