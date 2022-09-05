Газовый каімнг-аут Кремля: как Россия сама сжигает за собой мосты

Россия сама решилась на газовое эмбарго / Коллаж Reuters, pixaby

Россияне наконец признали то, что все и так знали. Что они отключают газ как ответ на санкции со стороны ЕС.

И что пока санкции действуют, Северный поток работать не будет.

Скорее всего, скоро остановится и транзит через Украину.

Видео дня

Еще вчера они играли в булгаковского Воланда и говорили, что Аннушка уже разлила масло под турбину. А сегодня говорят откровенно.

Россияне говорят, что Европа воюет против них, делая недружественные шаги. Вводя санкции. Россияне как будто не понимают, что Европа вводит санкции в ответ на российскую агрессию. Россияне ведут себя как малый ребенок, которого поставили на гречку после того, как она сделала вред. Или просто как дети, которым отказались покупать деликатесы после того, как они плохо себя вели. И эти дети обижаются на наказание. Не воспринимая связь этого самого наказания и своих действий.

Логика россиян проста. Они напали на Украину, потому что имели на то право. Европа вводит санкции, хотя это не их дело. Поэтому россияне отключают Европе газ, потому что та "первой начала".

И самое забавное, что даже мнимый карликовый алкоголик Медведев, грозящий Европе то отключением газа, то ядерным оружием, да и другие кремлевские старцы, верят в свою правоту. А еще это указывает на то, что они не ждали такой реакции Европы. И реагируют эмоционально. Что хорошо.

Что ж, во-первых хорошо, что Россия сама решилась на газовое эмбарго. Европа бы не сделала такого шага. И еще некоторое время финансировала бы русскую армию. Плюс, это сделает невозможным возвращение к режиму "дела как всегда", потому что европейские лидеры просто не смогут не замечать агрессивные шаги и потом идти на компромиссы с Путиным. Таким образом, Россия сама сжигает за собой мосты. И Хаймарсов не надо.

Во-вторых, провоцируя кризис, россияне точно будут активно использовать тарифные Майданы этой зимой в Европе. Они уже начали. Заблаговременно. В Праге. Что ж, Москва десятки лет финансировала маргинальные партии по всей Европе и пришло время платить по счетам. Мы точно увидим такие протесты желтых жилетов во Франции или нацистских партий в Вене и Берлине. Приведет ли это к изменению курса? Вряд ли. Выборы там не скоро. А все тарифные майданы за деньги похожи друг на друга. Это Майдан на минималках.

В-третьих, они действительно этим могут спровоцировать рецессию в Европе. Но это больше ударит по самой России, потому что обвалит цены на нефть. На которой только и держится российский бюджет. Этакая идея.

И да, мы будем постоянно слышать от российских агентов, что мир устал от Украины. Но при этом, почему-то, последние месяцы постоянно увеличивается финансовая поддержка украинского бюджета. В августе Украина впервые получила финансирование больше, чем нуждается в месяц. И новые планы от американцев гарантируют стабильность бюджета до второго квартала 2023 года. Не говоря уже о новом вооружении, которое постоянно испытывают на себе россияне.

Говорит ли это о том, что зима будет легкой? Нет. Зима будет тяжелой. Потому что газ будет дорогой и его будет мало. Потому что транзит остановят и это может привести к дефициту. Зима будет холодной как в Украине, так и в Европе. Однако россияне от этого смогут получить только моральное удовлетворение.