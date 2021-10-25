Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину

Украина ставит Путина в глупое положение / Фото Reuters

Газовая война. Скидка Газпрому и помощь Молдове

Украина сделала два шага в рамках противостояния на газовом фронте. И, надо сказать, два крайне удачных шага.

Первое - Украина заявила, что готова предоставить Газпрому скидку на прокачку дополнительных объёмов газа. Скидка в 50 процентов.

Казалось бы, скидка для Газпрома - это типичная такая, характерная зрада. Но ніт.

В чем же дело? Путин перешел к прямому и открытому шантажу Европы. Он говорит, что не будет давать в Европу дополнительные объёмы газа пока не дадут окончательный зеленый свет Северному потоку 2. Хочет воспользоваться энергетическим шоком, кризисной ситуацией в ЕС с сектором энергетики. Такой себе типичный Путин.

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При этом, Путин не направляет газ по украинской трубе. Аргументируя это тем, что украинская труба ненадёжна, да и вообще это дорого.

Читайте такжеГаз как оружие Путина и кризис в Европе: в ЕС призвали к блокаде запуска Северного потока-2Все это, понятно, бред. Аварийность в украинской системе в разы ниже аварийности российских трубопроводов. А говорить об экономически не выгодных условиях транзита в то время, когда цены на газ превышают 1000 долларов можно только когда считаешь всех вокруг идиотами. Снова типичный Путин.

Что делает Украина? Украина говорит, что готова сделать транзит дешевым. Даем скидку на 50 процентов. На дополнительный обьем. И ставит Путина в глупое положение. Ему, конечно, болезному, не привыкать, но все же. Предоставляя эту скидку Украина показывает, что в действиях Путина и Газпрома нет экономической логики. Только политическая. И что только исходя из политической целесообразности Путин усугубляет кризис в Европе.

Воспользуется ли Путин предложением? Да, конечно, нет. Этого никто и не ждёт. Но этим Путин ярко подсветит, что использует газ и северный поток 2 как оружие. Повышая этим шансы санкций. И еще и еще раз ставя вопрос о том, что Россия, именно Россия, ненадежный партнер. А Украина, как раз, очень надежный. И готовый поддержать ЕС в меру своих скромных возможностей.

В итоге, Украина ничего не делая больно бьет по Путину.

Ну и про Молдову. Украина дала Молдове газ. В долг. Тоже выглядит как типичная зрада на первый взгляд, на фоне разговоров о дыре в нашем энергетическом балансе на эту зиму.

Но ніт.

Нет, дыра есть. Потенциально. Но зрады нет. И поддержка Молдовы, с фактором ли Чауса или без него, это правильный стратегический шаг.

Молдова сейчас оказалась под давлением России. Как всегда, когда в стране по-соседству с Россией, в той зоне, где Россия считает себя главной, приходит к власти про европейское правительство, настроенное делать реформы, случаются проблемы с Газпромом. Сейчас в Молдове как раз такое правительство. И президент и правительство. Если, когда-то Чили вытянули из бедности чикагские мальчики, то сейчас Молдову возглавили гарвардские девочки (тут нет ни капли сексизма, даже не ищите. Тут есть разве что зависть к Молдове).

Как результат, Москва делает все, чтобы успех Молдовы не состоялся. И устраивает проблемы. Газ - это основное оружие Москвы. И пройти противостояние с Газпромом для Молдовы крайне важно. И важно для нас.

Успех Молдовы сейчас - это и успех Украины тоже. Успех Молдовы крайне важен для Украины. Проевропейская Молдова - это естественный и надежный союзник Украины. Успешная Молдова - пример для Украины, как работают реформы.

Как же давать газ, когда самим не хватает? Во-первых, пока хватает. Проблемы могут начаться в январе-феврале. А к тому времени Молдова должна вернуть. А во-вторых обьемы этого газа смехотворны и погоду не сделают.

Таким образом, помогая в малом, мы можем выиграть во-многом.

Можем ведь, когда хотим.