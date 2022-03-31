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Газ за рубли: как Россия снова пытается облопошить Запад

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

31 марта 2022, 18:04

РФ не теряет надежды провернуть мутную схему по обходу газовых санкций. Но европейцы прекрасно видят эти телодвижения.

газ европа
Россия готовится обнародовать схему торговли с ЕС газом за рубли / Reuters

Песков сообщил, что сегодня может быть обнародована схема торговли газом с "недружественными" странами за рубли. Для режима этот вопрос принципиальный, а потому его будут продвигать несмотря ни на что.

Вариант номер один. Допустим, что власть и вправду решила — а давайте-ка мы сделаем из рубля если не мировую, то уж точно региональную валюту. Что подразумевает как раз торговлю за рубли нашими товарами, не только газом.

Что мешало сделать это раньше? А мешало то, что статус убогой вторичной валюты сугубо для внутреннего потребления, дает в руки властей в России крайне важный козырь — девальвацию. Девальвация позволяет сбросить все накопленные ошибки и откровенные просчеты, размазав их по населению страны в целом. Вспомним, что совсем недавно — буквально пять-семь лет назад — случилась девальвация с 30 до 60 рублей. Ну, на пиках и панике она зашкаливала даже под трехзначные показатели, но в целом устаканилась на уровне в два раза более высоком, чем до девальвации. Это позволило закрыть внутренние проблемы просто печатанием денег. А проблемы на самом деле были: в 2008 году система перешла к кризисной модели через структурный кризис, в 2012 году структурный перешел в системный, к 2015 году системный кризис охватил всю страну, все отрасли и все сферы. Потому и девальвация.

Потом курс потихонечку спускали, доведя его где-то до 70-75, что объяснимо: с 2019 года системный кризис начал переходить в катастрофу, а к концу 2021 года практически вся система вошла в катастрофический сюжет. И снова — военное решение, санкции, блокада, а потому — новая девальвация. Формально она невелика, но хитрость в том, что сегодня нет курса обмена рубля вообще. Курс можно считать, когда ты пришел и купил (или продал) доллары, рубли, фунты или тугрики. Сегодня продать можно, купить — нельзя. А потому называть публикуемые цифры курсом — ну, кто-то ведь всерьез верил курсу билетов МММ. Реальная девальвация на сегодня — это где-то доллар под 140-150 рублей, не меньше. Если прямо сейчас разрешат покупать доллар, то стоить он будет не меньше. Байден, возможно, был вполне прав, сказав про доллар, который стоит 200 рублей: ему-то докладывают про реальное положение дел, а не цитаты из российского телевидения.

Региональная валюта — это ответственность. В том числе и за устойчивость курса этой валюты. А потому поверить в то, что Кремль вот так вот с бухты-барахты отдаст инструмент за то, что ему, в общем-то, особо не надо — нонсенс.

Отсюда мы плавно переходим ко второму варианту: Кремлю важно "впарить" населению картинку. Поэтому уже вчера Путин пытался втолковать немецкому канцлеру, что все в порядке, заявление про торговлю за рубли вас вообще не касается. Вы будете торговать ровно так же, как и раньше.

На самом деле торговля импортными товарами за рубли по той схеме, которую предложил Путин, процветает в России давным-давно. Если вы приходите в автосалон и покупаете автомобиль иностранного производства, вы платите за него рублями. Дилер-продавец эти рубли конвертирует самостоятельно и отправляет дистибьютору уже валютой в обмен на новые автомобили. Вас, как покупателя, и иностранного дистрибьютора как продавца, эти детали вообще не касаются. Но при этом рубль не становится ни мировой, ни региональной валютой. Это банальный обмен. И вот эту схему как раз и предлагается внедрить под вывеской перехода торговли на рубли.

Читайте такжеВменяемость на нуле: что получит Путин от продажи газа за рублиВ этом варианте главное — нагнать побольше мути и очень громко до звона в ушах орать о несокрушимой решимости. В реальности — это попытка просто выкрутиться из санкций через примитивную схему. Логично, что европейцы прекрасно видят эти телодвижения и жестко говорят, что любые попытки выскочить из-под санкций будут пресекаться.

Ну, а как там в итоге получится — посмотрим, конечно.

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санкции против России Дмитрий Песков Цена на газ в Европе
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