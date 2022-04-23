Гарантии безопасности: как Штаты вновь могут подсунуть Украине "филькину грамоту"

США хотят предоставить Украине заверения безопасности, а не гарантии / Reuters

США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также Нуланд заявила, что Штаты ведут с Украиной переговоры о предоставлении "заверений безопасности".

Вот читал и радовался.

Пока не прочитал слово "заверения". В английском варианте это "assurances".

Для обывателя все прекрасно. Но проблема в том, что именно такая формулировка и была в "Будапештском меморандуме".

Именно "assurances", а не "guarantees" - "гарантии". И именно на это ссылался Барак Обама в 2014-м, когда Россия вторглась в Крым и незаконно его аннексировала.

И на все аппеляции украинской власти он разводил руками и говорил: "А мы вам ничего не должны! "Assurances" - не "гарантии, а заверения"! Мы созывали консультации? Что вы еще от меня хотите?!"

Так что, судя по-всему, Администрация Байдена хочет во второй раз повторить трюк с Украиной. И подписать филькину грамоту, заработав политические дивиденды в США.

Читайте такжеПутин по своей тупости перезапустил экономику США: почему Штаты дважды выигрывают от войны в УкраинеЕсли это меморандум, а не договор, который ратифицирует Конгресс, - грош ему цена. В общем, за вооружение большое спасибо, а вот "assurances" нас не устраивает!

И любой эксперт в сфере международного права и дипломатии обязан знать этот "эзопов язык", чтобы на этот трюк не повестись!