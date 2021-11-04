Министр обороны Резников

По кадровым изменениям в Кабмине. Я не вижу никакой проблемы в кадровой динамике, более того - считаю ее полезной. Эта динамика должна напоминать министрам, что все должности - временные, а власть - не навсегда. Если ты не тянешь свой участок или тянешь недостаточно эффективно, тебя всегда поменяют. Или наоборот: если ты можешь делать больше, тебе предложат новый участок с большим объемом работы.

Мотивационный аспект приобретает больший вес в сочетании с постоянным напоминанием об ответственности. Нам давно надо избавиться от восприятия чиновника как небожителя, это просто временный менеджер конкретной отрасли, которому мы платим зарплату.

Рада уволила четырех министров, которые не справились с работой: министра обороны Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности-вице-премьера Уруского, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского и министра экономики - первого вице-премьера Любченко.

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Причины отставки очевидны: Таран провалил оборонный заказ и умудрился побить горшки с волонтерским сообществом, Уруский в принципе неизвестно чем занимался на посту, Абрамовский не смог преодолеть соблазн и начал саботировать решения СНБО по недропользованию, а Любченко вообще заработался до уголовного производства и обысков по "скрутках". Для меня эти отставки вполне понятны и ожидаемы.

Что касается назначение министром обороны Резникова, которого Скабеева назвала "русофобом" и "галицким националистом" - увидим, но согласитесь: галицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохо. Пусть тщательно бережет и приумножает эти святые звания.