УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Галицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохо

Сергей Иванов

журналист

4 ноября 2021, 18:05

Рада уволила четырех министров, которые не справились с работой, и причины отставок очевидны.

false
Министр обороны Резников

По кадровым изменениям в Кабмине. Я не вижу никакой проблемы в кадровой динамике, более того - считаю ее полезной. Эта динамика должна напоминать министрам, что все должности - временные, а власть - не навсегда. Если ты не тянешь свой участок или тянешь недостаточно эффективно, тебя всегда поменяют. Или наоборот: если ты можешь делать больше, тебе предложат новый участок с большим объемом работы.

Мотивационный аспект приобретает больший вес в сочетании с постоянным напоминанием об ответственности. Нам давно надо избавиться от восприятия чиновника как небожителя, это просто временный менеджер конкретной отрасли, которому мы платим зарплату.

Рада уволила четырех министров, которые не справились с работой: министра обороны Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности-вице-премьера Уруского, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского и министра экономики - первого вице-премьера Любченко.

Читайте такжеВерещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и Донбасса

Причины отставки очевидны: Таран провалил оборонный заказ и умудрился побить горшки с волонтерским сообществом, Уруский в принципе неизвестно чем занимался на посту, Абрамовский не смог преодолеть соблазн и начал саботировать решения СНБО по недропользованию, а Любченко вообще заработался до уголовного производства и обысков по "скрутках". Для меня эти отставки вполне понятны и ожидаемы.

Что касается назначение министром обороны Резникова, которого Скабеева назвала "русофобом" и "галицким националистом" - увидим, но согласитесь: галицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохо. Пусть тщательно бережет и приумножает эти святые звания.

viber
Алексей Резников
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 4 ноябряАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 4 ноября Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в бедуПриметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада РоссаМесяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса "Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с умаСамые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума
18:17

Войска, рынки нефти с газом и налоги: Путин и Лукашенко объявили о договоре по Союзному государству

18:11

Окутает морозом: на Украину налетит снегопад и похолоданиеВидео

18:05

Галицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохомнение

18:04

Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"Видео

17:48

Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
17:42

Форма 028: в Минздраве пояснили, как удержаться на работе без прививки от коронавирусаВидео

17:38

"Один дизайнер": антивакцинаторы Украины и Молдовы вышли на протесты с одинаковыми плакатами

17:11

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

17:03

Мощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спадВидео

17:00

Пик COVID-19 в ближайшие 2-3 недели и спад заболеваемости: в Минздраве сделали прогнозВидео

16:59

Над дочерью Поляковой жестоко измывались сверстники

16:57

Верещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и ДонбассаВидео

16:57

"Большая стройка" к концу 2024 года сделает в Украине 24 тыс. км новых дорог

16:11

Историческое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

16:10

"Как вам медучреждение?": олимпийская чемпионка напугала снимками спортивного диспансера

15:55

Чем сыр полезен и чем вреден для тела - комментарий диетолога

15:41

СБУ извинилась перед Валентином Томусяком, которого внесли в "черный список" российских актеров

15:30

Врач рассказала, эффективна ли прививка от гриппа при коронавирусеВидео

15:28

40 гривен за 1 кг: в Украине взлетят цены на сахарВидео

15:00

Скандал в полиции Кривого Рога: почти целый отдел "погорел" на миллионных взяткахВидео

Реклама
14:48

В Киево-Печерской лавре случился сильный пожарВидео

14:17

В "Укрзализныце" рассказали о повышении цен на билеты в следующем годуВидео

14:08

Самый вкусный холодец: готовить очень быстроВидео

14:00

Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или самое лучшее свиданиеВидео

13:56

Новый сезон Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: как отдохнуть в Одессе с шиком и не за все деньги мираВидео

13:51

Ирина Верещук теперь будет заниматься Донбассом: нардеп возглавила Минреинтеграции

13:50

"Написал на руке - "кремируйте": во Львове солдат Нацгвардии прослужил 3 дня и прыгнул из окна

13:49

Новый глава Минобороны рассказал, что необходимо для возвращения оккупированного Донбасса и КрымаВидео

13:31

"Лаяла и бросалась на людей": соседи умершей 8-летней девочки в Луцке, рассказали о ее матери

13:25

Угроза национальной безопасности: Максим Галкин пополнил "черный" список Минкульта

13:15

Виталий Портников. Россия снова концентрирует войска у границ Украины?Видеоблоги

13:11

Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной учебеВидео

13:10

Чем закончится газовая война Украины и РФ, и чего ждать простому украинцу

12:56

Стало известно, что написала жительница Луцка, изрезавшая себя и дочь, в прощальной запискеВидео

12:55

Топ-3 самых умных знаков ЗодиакаВидео

12:49

В Украине быстро и сильно подорожала популярная крупа: эксперты назвали причину

12:33

В Украине рекордно подорожало мясо: на что придется раскошелитсяВидео

12:32

Большая стройка Зеленского: в Днепре приступили к возведению Северной объездной дороги

12:17

"Врачей-антивакцинаторов - увольнять сразу": медик-профессор из Академии наук гневно высказался

12:02

Кароль заявила, что выходит замужВидео

Реклама
11:43

Мошенники наживаются на больных с коронавирусом в Одессе

11:35

Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны РадыВидео

11:33

Нужно сделать три шага: врач рассказал, как остановить вспышку COVID-19 в УкраинеВидео

11:14

Теперь официально: Резников возглавил Министерство обороныВидео

11:13

"Выбросят на улицу": в Луганске захватывавшая СБУ пенсионерка пожаловалась, что Украина забрала у нее пенсию

11:09

Предупреждение для клиентов: ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов, терминалов и Приват24

11:04

Наталья Кадя. Нет никакого "мышления успеха", и почему это хорошая новостьВидеоблоги

11:00

Украинцам сделали перерасчет за отопление: кому придется доплатить за прошлые годыВидео

10:59

Митинги антивакцинаторов в Украине: участников акции задержали в ЗапорожьеВидео

10:40

Хаос во власти и цугцванг Зеленского: что стоит за увольнениями министровмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять