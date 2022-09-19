ФСБшники 'качают' Путина

Все дни харьковского наступления Путин молчит. Система не получает указаний и живет в своих догадках.
Референдумы в "ЛДНР", как принуждение Путина к…
Общественная палата "ЛНР" обратилась к своему гауляйтеру с просьбой провести референдум о вхождении в РФ (хотя 2 недели назад они отказались от этой идеи).
В срочном порядке Симоньян это поддержала, потому что "это развяжет руки в СВО".
Затем лугандоны заявили, что референдум - это о далеком будущем.
А еще через час Общественная палата т. н. ДНР стала тоже требовать референдум.
Кремль молчит.
Симоньян продолжает бесноваться.
С большой долей вероятности можно говорить, что фээсбэшники "качают" Путина, чтобы тот сделал что-то более решительное (мобилизация, активация боевых действий, зачистка элит).
Просто, чтобы мы все понимали: все дни харьковского наступления Путин молчит. Система не получает указаний и живет в своих догадках.
На самом деле, последующие дни могут стать очень интересными, ведь Путин давно уже не знал, что такое внутренние конфликты.
Одним словом, поп-корн не помешает. Еще чего доброго, они переворот сделают и Медведева в президенты поставят. Пока это шутка, если что.