Францию сделали главным козлом отпущения за все беды

Военные Нигера остановили экспорт во Францию урана и золота, двух ключевых ресурсов, которые Париж годами выкачивал из страны через свой конгломерат Orano.

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Вокруг Нигера разворачивается целая драма / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Вокруг Нигера разворачивается целая драма с риском регионального конфликта, в котором окажутся вовлечены Франция и Россия.

На воскресном совещании стран-членов ЭКОВАС было принято решение взять Нигер в блокаду и выдвинуть военной хунте ультиматум: до конца недели восстановить конституционный порядок и вернуть власть свергнутому прозападному президенту Мухаммеду Базуму. Даже пригрозили военными мерами, то есть интервенцией.

В ответ, военные Нигера остановили экспорт во Францию урана и золота, двух ключевых ресурсов, которые Париж годами выкачивал из страны через свой конгломерат Orano. Они отказались (пока что) выполнять ультиматум, а в защиту Нигера выступили военные хунты соседних Буркина-Фасо, Мали и Гвинеи.

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То, что начиналось как внутренняя проблема, становится предметом борьбы на глобальном уровне. Африка является одной из ресурсных баз Европы, где, впрочем, влияние последней постепенно угасает вместе с распадом остатков пост-колониальных неформальных зон влияния типа Франсафрик.

Этим пользуются конкуренты стран ЕС и НАТО: Россия, Китай, Турция, аравийские монархии Залива, которые давно включились в борьбу за континент.

На примере Нигера сейчас видно, как Россия пытается воспользоваться этим для подрыва экономической базы Запада и получения новых точек входа в регион, и как Франция пытается сохранить свое присутствие и влияние в бывших колониях, где её сделали главным козлом отпущения за все беды.

Сейчас ситуация всё больше походит на краш-тест для разных коалиций государств. С одной стороны, военные правители, пытающиеся вырвать власть из рук ослабевших гражданских правительств, не оправдавших надежды, а с другой стороны ряд прозападных стран во главе с Нигерией, Ганой и Сенегалом, которые имеют шанс продемонстрировать свои региональные амбиции.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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