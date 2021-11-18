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Форпост, защищающий от РФ западный мир, или Может ли Украина рассчитывать на поддержку Британии

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

18 ноября 2021, 18:45

Поведение Британии относительно Украины – признак того, что на Западе начинают понимать: нельзя ограничиваться "озабоченностями", нужно помогать в противостоянии РФ.

Британия заинтересована в демократической Украине, встроенной в западный мир
США и Британия не будут бороться за влияние на Украину, а будут вместе помогать ей / МИД Украины

Великобритания активно высказывается в защиту Украины и якобы намерена отправить сюда 600 своих военнослужащих. Британия активизировалась не сейчас – ее последовательная позиция в отношении России остается неизменной уже не одно десятилетие. Там прекрасно понимают, что такое Российская Федерация и российская внешняя политика. Стоит вспомнить хотя бы убийство Литвиненко в начале нулевых годов, выдворение российских шпионов из Лондона и тому подобное. Поэтому позиция Британии является вполне последовательной.

То, как сейчас Великобритания ведет себя в отношении Украины, является признаком того, что на Западе все больше понимают, что наше государство является форпостом, который защищает от российской агрессии почти весь западный мир. Эта логика берет верх.

Кроме того, срабатывают и личные моменты. Ведь когда премьер-министр Борис Джонсон был министром иностранных дел Великобритании, он бывал в Киеве, и ему рассказывали в деталях обо всем, что происходит между нами и Россией. Поэтому он знаком с ситуацией и очно, и заочно посредством информации от своих спецслужб. То есть Джонсон очень хорошо понимает, что будет означать для Запада и западной цивилизации потеря Украины.

Потому это – признак того, что на Западе все-таки есть политики, которые мыслят трезво и понимают, что нельзя ограничиваться "озабоченностями", а нужно переходить к практическим вещам, которые могут реально помочь в противостоянии России.

Конечно, у Британии вполне прагматичные интересы относительно Украины: демократическая Украина, вмонтированная в западный мир – это очень практический интерес, в том числе и для британского бизнеса.

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При этом не стоит думать, что Соединенные Штаты полностью уступают Британии свое влияние на Украину. Посмотрите хотя бы на последнее событие украинско-американских отношений – визит Кулебы в Вашингтон и подписание обновленной Хартии, а также на конкретные шаги, которые предпринимает администрация Байдена относительно Украины, а именно – военную помощь, которая поступает и будет поступать.

Все это свидетельствует о том, что ось Вашингтон-Лондон начинает реально работать, причем очень слаженно, потому что одна страна здесь дополняет другую. В итоге мы получаем то, чего не могли дождаться в предыдущие годы – не заявлений, а реальных действий. И реальные действия говорят сами за себя.

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Поэтому здесь речь идет не о конкуренции между США и Британией за влияние на Украину, а о дополнении Вашингтона и Лондона, которые помогают Украине и своим примером стимулируют других.

К большому сожалению, в континентальной Европе таких стран, как Британия, на самом деле очень мало.

Сейчас речь идет о том, что Британия может отправить в Украину около 600 своих военнослужащих. Пока официального подтверждения этих намерений нет – есть лишь сообщение таблоида The Mirror. Несмотря на то, что эту информацию подал таблоид, такие утечки происходят неслучайно, и они служат двум целям:

  • во-первых, предупредить потенциального нападающего, что он будет иметь дело с другим качеством сопротивления, а Британия – ядерная держава, и поэтому не стоит рисковать;
  • во-вторых, это сигнал украинскому обществу, что оно не останется наедине с врагом.

То есть отправка Британией военнослужащих будет иметь и практический, и символический эффект. И я думаю, что Британия действительно пришлет в Украину свой контингент, потому что такие сообщения просто так наружу не выплывают.

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Итак, в кои-то веки у некоторых западных лидеров все-таки есть понятие о ценностях. В данном случае речь не идет о многих европейских лидерах, у которых этих ценностей, оказывается, нет – есть лишь желание зарабатывать, зарабатывать и еще раз зарабатывать. А британо-американская ось демонстрирует, что понятие ценностей для них чего-то стоит. Неслучайно Байден говорит о том, что главным вызовом является борьба демократии с тоталитаризмом, и возглавляет эту борьбу. Демократическая Украина на одной стороне баррикад с другими демократическими странами, а не вторая Беларусь, является важным идеологическим и практическим элементом в этой борьбе. Ведь Украина – это самая большая страна в Европе по территории, и она важна в качестве будущего пространства безопасности для демократической Европы. Это и практический момент, и ценностный. Для Британии и США это важно.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

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Евросоюз новости США Британия Лондон война на Донбассе Владимир Огрызко Россия
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