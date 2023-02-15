Философия коалиции Рамштайн: что с ней не так

В апреле 2022 года нашим западным партнерам уже было хорошо известно, что на вооружении ВСУ должны быть самолеты, тяжелые дроны и танки.

Министры обороны на базе Рамштайн / Фейсбук Анны Маляр

В конце апреля 2022 года в Киеве глава Пентагона Ллойд Остин обозначил цели США в этой войне. Среди трех целей есть итоговая - это победа Украины! Конечно такие цели США являются согласованным политическим решением с Белым домом и большей частью Конгресса.

Министр обороны Остин является опытным военным генералом высшего пошиба и дипломатом. Конечно как военный тогда в апреле 2022 года он не мог не понимать, что победа Украины не может состояться без деоккупации территорий, захваченных врагом.

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В свою очередь, деоккупацию территорий возможно осуществить исключительно благодаря масштабному контрнаступлению ВСУ. Что в свою очередь, ВСУ не могут осуществить без поставки им тяжелого наступательного оружия: танки, дальнобойные ракеты и авиация. Оружие должно поставляться ВСУ в достаточных объемах и вовремя.

То есть в апреле 2022 года нашим западным партнерам уже было хорошо известно, что на вооружении ВСУ должны быть самолеты, тяжелые дроны и танки. Через 10 месяцев мы слышим, что украинских летчиков и танкистов надо долго обучать. Перед тем как предоставить им самолеты и танки. Господа, а что вам мешало начать обучать украинских военных 10 месяцев назад?!

В Германии проходит девятый саммит Рамштайна. Там собирается военная элита стран-членов НАТО и примкнувшим к Антипутинской Коалиции. Министры обороны не могут не понимать, что чем больше вовремя поставленного необходимого ВСУ оружия, тем меньше смертей будет в Украине на фронте в тылу. Сейчас агрессор запланировал масштабное наступление на Украину и заявка главнокомандующего Залужного на поставки оружия должна была быть удовлетворена на Рамштайне еще позапрошлого саммита. Но не все произошло как полагалось.

То что на Рамштайне было объявлено публично, никаких оптимистических надежд не внушает. Что происходит под ковром и в кулуарах Рамштайну пока неизвестно.

Понимать наши западные партнеры все хорошо понимают!.. Но за год они так и не смогли изменить философию поставки оружия с лихорадочной задним числом - на стратегическую плановую философию!

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