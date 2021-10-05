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"Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят

Олег Титамир

президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг»

5 октября 2021, 08:30

Причина вероятного резкого повышения тарифов сегодня - рекордно высокая стоимость газа на мировых (в частности, европейском) рынках.

Тарифы на тело
В Украине, вопреки заверениям властей, все же могут повысить тарифы на отопление и горячую воду / УНИАН

Стоимость коммуналки - одна из самых болезненных тем для украинцев сегодня, особенно накануне нового отопительного сезона. Власть, как всегда, обещает украинцам "конструктивные решения", "компромиссы" и "индивидуальный подход к каждому городу". Еще одним "алогическим" звеном в этой цепочке пиара и лихорадочных, бессистемных действий правительства стало заключение некоего меморандума с местными властями о консервации тарифов на отопление и горячую воду на прошлогоднем уровне.

Но кто оплатит этот популистский и антирыночный банкет?! Ведь не зря же некоторые эксперты со старта назвали этот меморандум "фейковым". Ведь кто и с каких бюджетов профинансирует разницу между административно установленным тарифом и экономически обоснованным? Государственный бюджет с дефицитом общего фонда за январь-август 2021 в 110,3 млрд грн. (при граничном показателе на уровне 5,5 % ВВП, или 246, 6 млрд грн.)? А нужно будет еще несколько десятков миллиардов гривен. Но где их взять? У налогоплательщиков или бизнеса, еще более усилив фискальное давление?

На мой взгляд, вряд ли такие терапевтические "припарки", сеансы правительственных "экстрасенсов" помогут "пациенту", требующего срочного хирургического вмешательства. То есть - радикальных реформ жилищно-коммунальной отрасли по созданию реального, а не кукольно-лубочного рынка в этой сфере, с жесткой демонополизацией, создания всех условий для честной конкуренции и контроля качества этих услуг со стороны Жилищно-коммунальной инспекции. О ней, кстати, правительство вещало на протяжении нескольких последних лет, но на деле – ни инспекции, ни приемлемого качества ЖК-услуг, лишь постоянная угроза для потребителей в виде перманентно растущих тарифов.

В целом же в отечественной коммунальной отрасли существует Гордиев узел объективных и субъективных проблем, нередко усугубляющихся неэффективными и непрофессиональными действиями центральной и местной власти. Независимо от ярких пиар-акций правительства,существенное повышение цен на отопление и другие жилищно-коммунальные услуги неминуемо при нынешних "исходных" условиях.

А они сегодня таковы:

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  • цена отопления и горячей воды для бытовых потребителей в новом отопительном сезоне существенно возрастет на 30−70% -- в зависимости от региона и состояния сетей и инженерных коммуникаций (а они, как известно, изношены на 60-80 %);
  • тариф на поставку тепла и горячей воды и, соответственно, на распределение этих ресурсов, может взлететь на 30-70% (например, для жителей Черновцов, Полтавы или Киева).

Причина вероятного резкого повышения тарифов сегодня - рекордно высокая стоимость газа на мировых (в частности, европейском) рынках. Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и пересекли отметку в 1 160,55 долл. за тысячу куб. м., а как известно, на основании этой средневзвешенной цены, согласно Закону "О рынке природного газа", формируется рыночный тариф на газ в Украине.

Читайте такжеОтопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифыВ результате имеем дефицит загруженности газовых сетей в Украине и скорый запуск "Северного потока-2", а также отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности транзита через украинскую ГТС (в частности, свежий венгерский кейс) и недостаточную заполненность газохранилищ европейских стран.

Синергия этих факторов породила крайне высокие риски для украинской жилищно-коммунальной отрасли. Во-первых, так как цена газа составляет до 80% в себестоимости тепла и горячей воды (в зависимости от предприятия и оборудования теплокоммунэнерго каждого региона), из-за спурта цены на газовый ресурс многие поставщики тепла банально не могут закупить газ на этот отопительный сезон, разве что мощно продемпингует "Нафтогаз". В то же время, менеджмент этих предприятий не удосужился закупить достаточные объемы газа для отопительного сезона ранней весной, когда цены были более-менее приемлемыми. Будет ли правительство компенсировать разницу в цене газа – вопрос открытый.

Кроме того, так и не решен вопрос реструктуризации многомиллиардных долгов теплокоммунэнерго "Нафтогазу", хотя в конце августа текущего года вступил в силу соответствующий закон. Сумма долгов на рынке газа просто космическая – 120 миллиардов гривен, а у теплокоммунэнерго нет "живых" денег, многие из них еле сводят концы с концами. А это значит, поставки тепла накануне отопительного сезона во многих регионах под угрозой.

Потому не думаю, что реструктуризация пойдет быстро из-за сложной бюрократической волокиты. Более того, не исключаю, что НАК "Нафтогаз" как государственной газовой монополии в некотором смысле выгодна такая космическая задолженность. По крайней мере до недавнего времени проблемы производителей тепла были монополисту безразличны и "Нафтогаз" исправно насчитывал предприятиям теплокоммунэнерго за неоплаченный газ штрафы и пеню.

А поскольку регулирование и формирование цены на отопление и горячую воду "из центра" передано исключительно в компетенцию местных органов власти, нельзя исключать, что муниципалитеты могут переложить данные расходы на плечи домохозяйств, предусмотрев эти деньги в структуре тарифа на тепло и горячую воду.

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", специально для Главреда

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горячая вода ЖКХ-тарифы тарифы на отопление новости Украины
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