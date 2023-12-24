Фарс "выборы" в цирке "Россия"

Ни в одном театре или цирке зритель не может просто залезть на сцену и вклиниться в идущий спектакль или представление.

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Путин / Коллаж Главред, скриншот с видео

Меня просто поражают те, кто надеется как-то вклиниться в предстоящие "выборы" и использовать их против путинского режима. Условия проведения выборного фарса априори исключают такую возможность.

В цирке "Россия" идёт фарс "Выборы". Сергей Кириенко и сотрудники АП - режиссёр и ассистенты. Путин - одновременно владелец цирка и актёр, играющий главную роль в этом фарсе. В ролях других кандидатов в президенты - артисты кордебалета на подтанцовке у главного героя.

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Они нужны только для того, чтобы на их убогом фоне он выглядел попривлекательнее. Избиратели - зрители в зале, не имеющие возможности влиять на ход фарса. Матёрые охраники следят за тем, чтобы зрители не пронесли в зал тухлые яйца для актёров и хлопали в нужных местах.

Никаких сюрпризов и неожиданностей в такой ситуации быть не может. На сцену допускаются только актёры, которые прошли жёсткий кастинг. Его критерии - ещё большая, чем у главного героя непривлекательность, тусклость, убогость, полное отсутствие харизмы и перспектив.

Ни в одном театре или цирке зритель не может просто залезть на сцену и вклиниться в идущий спектакль или представление. Его тут же под руки выведут из зала. В фарсе "Выборы" также никто, кроме отобранных режиссёром участников комик-труппы, не может быть допущен к роли "кандидата в президенты". Никакой Дунцовой. Только убогие из убогих, тупой и ещё тупее, Харитонов, Слуцкий и т.п.

Пытаясь участвовать в этом фарсе, мы просто привлекаем к нему внимание, помогаем хозяину цирка продавать билеты и наполнять зал зрителями.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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