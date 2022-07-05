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Эй! Когда начнем мобилизовать экономику?

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

5 июля 2022, 06:25

Пока у нас не будет пересмотрена роль государственных расходов, то никто экономику мобилизовывать не будет.

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В Украине следует пересмотреть роль государственных расходов / фото: pixabay

А знаете, почему никто не занимается мобилизацией экономики?

Существует несколько вполне логичных объяснений:

- Ожидание увеличения помощи. А для чего нам тратить собственные средства, если вместо нас расходы сделает другая сторона?

- На мобилизацию экономики у нас нет средств. Мы и так сильно увеличили расходы на оборону, а доходы бюджета очень сильно упали. И уже сейчас мы имеем большой дефицит бюджета. Куда еще увеличивать?

Читайте такжеУход из Лисичанска и логика войныНа самом деле в этих аргументах кроется одна фундаментальная идеология, которая в последние годы царит в Украине: расходы бюджета не должны превышать доходы, а государство должно стремиться к бездефицитному бюджету.

И у сторонников этой идеологии есть уверенность, что если расходы не защищены доходами, то для государства это прямые убытки.

Однако, существует другая точка зрения, менее популярная в Украине, но популярная в развитых странах. Издержки государства не надо утождествлять с издержками бизнеса. Если государство тратит средства, то они не исчезают, а превращаются в доходы частных компаний. Именно эти доходы позволяют создавать новые рабочие места, циркулировать дальше и быть доходами для поставщиков, а государство частично вернет потраченное в виде налогов. Главное, чтобы эти доходы максимально оседали внутри страны.

Например, возьмем экономику США во времена Второй мировой войны. Все знают, что это была самая мощная экономика, но были ли у них дополнительные средства на мобилизацию? Нет. По состоянию на 1940 ВВП США был меньше, чем в 1929. Экономика еще не отошла от последствий Великой депрессии. В 1940 расходы бюджета составляли 9,5 млрд, а дефицит - 3 млрд.

Читайте такжеВремя пришло: кто одержит победу в войне в УкраинеМогли ли они позволить себе увеличить расходы на запуск военной экономики? Нет конечно. Однако они ее запустили. И с 1940 по 1945 расходы бюджета выросли в 10 раз - с 9,5 до 93 млрд.

Расходы росли настолько быстро, что доходы за ними не успевали. И дефицит бюджета вырос с 3 млрд в 1930 до 56 млрд в 1943. За три года в 20 раз

Кто-то скажет, что почти все оружие отправляли в Европу в качестве ленд-лиза. Так за ленд-лиз они не получали доходов. Само оружие заказывалось за средства американского правительства и передавалось союзникам бесплатно в долгосрочную аренду. После войны уцелевшую оружие можно было выкупить или же вернуть обратно. В случае уничтожения - списывалось. В понимании наших государствообразующих это классический ущерб.

Столкнулась ли экономика США с проблемами, как нас убеждают сторонники бездифицитного бюджета? Наоборот. Это был самый динамичный период роста американской экономики. Ежегодно ВВП рос на 15%. И на конец войны страна стала безоговорочным мировым лидером

И пока у нас не будет пересмотрена роль государственных расходов, за счет которых можно не только производить военную продукцию, но и стимулировать экономическое развитие, то никто мобилизовывать экономику не будет.

мобилизация война в Украине Госбюджет-2022
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