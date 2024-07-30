Европейский Союз продолжает готовиться к возможному возвращению Трампа: экономический аспект

Официальные лица ЕС предупреждают, что существенно увеличить американский экспорт трудно, поскольку он, как правило, менее ценен, чем экспорт из ЕС.

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Трамп, Байден и Харрис выборы в США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com\kamalaharris, facebook.com/DonaldTrump

Европа продолжает готовиться к возможным рискам власти Трампа не только в контексте собственной безопасности. Брюссель готовит двухэтапный торговый план: либо быстрое торговое соглашение между ЕС и США, либо - в случае ведения Трампом торговой войны против Европы - ряд ответных шагов.

Сначала тезисы из статьи FT, в конце немного добавлю от себя.

Официальные лица ЕС считают подход кнута и пряника лучшим ответом на обещание Трампа ввести 10% минимальную пошлину на товары из Европы. Этот шаг может сократить экспорт ЕС примерно на 150 млрд евро в год. Участники переговоров планируют обратиться к команде Трампа, если он победит на выборах, чтобы обсудить, какие американские продукты ЕС мог бы покупать в большем количестве.

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На случай если переговоры об улучшении торговли потерпят неудачу и Трамп применит высокие тарифы, отдел торговли Еврокомиссии составляет списки импорта, на который он может ввести пошлины 50% и более. "Мы будем искать соглашения, но мы готовы защищаться, если до нее дойдет. Нами не будет руководить страх".

Первый срок Трампа был нервным для ЕС, который имеет значительное положительное сальдо торговли товарами с США. Например, 2018 Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС. В ответ Брюссель решил нанести удар по основным избирателям Трампа, установив большие пошлины на бурбон, мотоциклы и моторные лодки, производимые в республиканских штатах. Действие этих пошлин приостановлено до марта 2025 года в рамках временного соглашения с администрацией Байдена по приостановке пошлин на металлы.

При этом, хотя Трамп и постоянно пытался как-то ограничить импорт из Европы, за годы его президентства дефицит торговли с ЕС вырос для США со 116 до 152 млрд евро. При Байдене, даже после полномасштабного вторжения России в Украину, когда ЕС начала импортировать большие объемы сжиженного природного газа, дефицит США оставался стабильным (156 млрд евро в 2023 году).

Официальные лица ЕС предупреждают, что существенно увеличить американский экспорт трудно, поскольку он, как правило, менее ценный, чем экспорт из ЕС. Доминируют сырьевые товары (газ, нефть, отдельные виды продовольствия), тогда как основными экспортными товарами ЕС являются лекарства, автомобили и дорогая еда и напитки.

Почему растет дефицит в торговле? Потому что экономика США растет вдвое быстрее, чем в ЕС. Соответственно, в США спрос на европейские товары растет быстрее, чем в ЕС - на американские. Ян Хациус, главный экономист Goldman Sachs, недавно спрогнозировал, что тарифная война нанесет больше вреда ЕС, чем США. Это обойдется в 1% ВВП ЕС по сравнению с 0,5% в США. Однако это также добавит 1,1% к уровню инфляции в США по сравнению с 0,1% в ЕС.

В ЕС надеются, что Трамп не захочет разжигать инфляцию, которая очень волнует его избирателей. Но в случае чего готовы к действиям Трампа гораздо лучше, чем 8 лет назад.

От себя.

Уже писал, что ЕС, Украина, Япония и т.д. последовательно разрабатывают механизмы страхования "от идиота Трампа". ЕС вот прекрасно понимает, что в вопросе торговли разговор может происходить только в формате "ответного удара в случае недружественных шагов".

Экономика США имеет больший потенциал роста из-за объективно лучшей демографической ситуации. Население и рабочая сила в США растут, в том числе благодаря "проклятой" миграции. В то время как ЕС за счет трудовой миграции удается лишь компенсировать старение населения и уменьшение численности "коренной" рабочей силы. Поэтому и потенциал роста спроса, и потенциал возвращения производств из Азии в США больше.

Однако качество промышленного производства в ЕС все еще выше. Попытка компенсировать это отставание методами "таможенный войн" раздражало европейцев еще в первую каденцию Трампа. Поэтому сейчас ему в случае избрания придется выбирать между желаемой жесткой политикой и инфляционными рисками. Ну и если он захочет, чтобы ЕС присоединилась к его торговой войне с Китаем, ему придется идти Европе на значительные уступки. Приятно наблюдать, что Европа в случае чего встретит Трампа готовой.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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