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Европейцы прогнулись: что будет с российским газом в Европе

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

1 июня 2022, 13:14

В Евросоюзе оказались не готовы терять многое просто ради удовольствия увидеть униженного Путина.

Газпром
Европа продолжила оплату российского газа в евро / УНИАН

Где Путину сохранили лицо – так это на рынке газа. И вот что случилось.

Пару месяцев тому назад Путин громко стукнул кулаком по столу и приказал продавать газ только за рубли. И нарисовал схему, по которой Газпром соглашается продавать газ по уже подписанным контрактам. Что, само собой, было нарушением этих контрактов.

Но теперь России нет нужды сохранять имидж надежного поставщика. Просто потому, что стратегически она рынок Европы уже потеряла. ЕС принял решение отказаться от российских энергоносителей в среднесрочной перспективе и резко сократить потребление российского газа уже до конца года. Поэтому новых контрактов не будет и Путин это знает. Разве что с друзьями Путина – Сербией и Венгрией.

Зачем Путин это приказал сделать, до сих пор не ясно. Возможно, это был еще один иррациональный шаг кремлевского деда. Возможно, он пытался таким образом заставить Европу нарушить санкции. В любом случае, экономической выгоды тут ему не было в принципе.

Так или иначе, Еврокомиссия выступила резко против именно предложенной Путиным схемы. Когда европейская компания должна была давать команду об обмене своего платежа в евро на рубли и дальше перечислять рубли на счет Газпрома. Потому что эта схема предусматривала контакт с Центральным Банком России. А это нарушение санкций. Возник тупик.

Как из него вышли? Очень просто. Газпром сказал, что платить надо как и раньше в евро. Но компании должны открыть счет в рублях. Европейские компании просто платят в евро и забывают. А дальше российская сторона сама меняет евро на рубли, сама переводит эти рубли на счет европейской компании и перечисляет их Газпрому. В итоге, Путин сможет сказать, что ему заплатили в рублях. А европейские компании при этом не нарушат санкции. Европейские трейдеры получат российский газ и потребители в Германии и Италии, например, не почувствуют на себе прелести газовой войны с Россией.

Судя по всему, Еврокомиссия сделала вывод, что такая форма платежа не нарушает санкции. Остальное их не волнует. Правительство Германии будет счастливо, что будут счастливы немецкие потребители, особенно немецкие химические концерны. Путин будет счастлив, что сможет доложить своим подданным, что снова всех победил. При этом ничего не изменится в принципе. На эту схему пошли крупнейшие покупатели газа. Прочие - отказались и послали Путина вслед за российским кораблем.

Что это значит для нас? С одной стороны, нам неприятно, что европейцы не пошли на принцип до конца. И не вынудили Путина сделать себе быстрое самоэмбарго, что значительно бы сократило уже, прямо сейчас, доходы российского бюджета. Европейские компании пошли на изменение контракта, пусть и не обязаны были это делать, но прогнулись. С точки зрения этих компаний, правда, они просто следовали здравому смыслу, защищая своих акционеров и потребителей, ведь де-факто они ничего не сделали, но не допустили при этом значительный собственный кризис.

С другой стороны, по украинской трубе продолжит идти газ, что чисто технологически избавляет нас от многих проблем. Плюс, цена газа в Европе не вырастет значительно, что важно, учитывая сохраняющиеся потребности в импорте газа. Тут важный момент еще и в том, что нам не выгоден резкий рост инфляции в Европе, ведь это могло бы вызвать политические изменения и поменять ландшафт европейской политике, сделав там больше Орбанов, что могло бы сказаться на поддержке Украины.

Читайте такжеПерелом в войне с Россией: почему Германия и Франция боятся победы УкраиныВ итоге, на изменения контракта не пошли те компании, которые покупали минимальные объемы российского газа. В целом, на данный момент, Газпром из-за приказа Путина потерял уже 16% рынка. Но, опять же, рынок и так уходит от Газпрома и согласно планам ЕС до конца года Газпром потеряет больше 60% от европейского рынка и будет постепенно терять его месяц за месяцем. Стратегически это ничего не меняет.

Но да, психологически осадочек остался. Европейцы оказались не готовы терять многое просто ради удовольствия увидеть униженного Путина. Впрочем, а кто бы согласился? По крайней мере из тех, на кого еще не падали бомбы Путина.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

война в Украине санкции против России Сергей Фурса
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