Европа устала: зачем Запад оттягивал введение шестого пакета санкций

Украине пора повзрослеть и понять, что друзей в ЕС у нас нет-нужно отстаивать свои интересы / Reuters

Старушка Европа устала. Прошли три месяца войны, а на них навалились: инфляция, угроза голода, климатические потрясения. Ну какая тут Украина? Какое тут "воевать до конца"?

Вот почему месяц ЕС ломал комедию с шестым пакетом санкций. Играли на своего европейского избирателя. Грозили эмбарго, но - вдруг?! - нашлись местные сумасшедшие, которые оказались против. Такой это сложный вопрос оказался - уломать Орбана - что аж никто не смог.

Лично мне интуиция подсказывает, что с самого начала все переговорщики знали: никакого эмбарго не будет. Дело вообще не в Орбане. Просто накрахмаленные дипломаты искали галантный выход из ситуации.

Не хочет Германия признаваться, что ей выгодно оставлять себе русские газ и нефть. Ведь у СДПГ и так рейтинги летят вниз. Поэтому искали удобный предлог, на который спишут провал санкций. И вот, нашли. Оказалось, Орбан во всем виноват. Вот кто рулит ЕС, оказывается.

Не случайно со всех сторон пошли намеки: мол, Украина, соглашайся уже на потерю части территории. В скобках: тогда война закончится, и уже не нужно будет никакого эмбарго. Можно будет придумать Прованский формат или Женевскую группу, чтобы снова увлеченно звонить Путину и продолжать качать газ. В крайнем случае, можно будет принести ритуальную жертву в лице Шольца или фон дер Ляйен.

Читайте такжеПутин торопится: почему Россия снова угрожает КиевуЭмоции подсказывают хлопнуть дверью, послать к черту таких друзей и забыть о вступлении в ЕС. Но это эмоции. Пора повзрослеть и понять, что друзей у нас нет, а есть только интересы. Будем вести переговоры. Будем вступать в ЕС (или не вступать). Будем брать клоки шерсти с драных овец и преследовать свои интересы.

Все будет Украина!

Сергей Лямец, журналист