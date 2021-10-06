Зачем ЕС торопится с военно-учебной миссией в Украине

Евросоюз хочет направить в Украину военно-учебную миссию / УНИАН

МИД Украины сообщил об обсуждении с Евросоюзом начала военно-учебной миссии ЕС в Украине.

Влияние Путина в Европе падает и эпоха Меркель заканчивается. И Европа наконец-то понимает, что если они сейчас отвернутся от Украины, то завтра им придется платить за транзит своих товаров и грузов через территорию Украины. Ведь Великобритания вместе с англо-саксонским клубом (США, Канада, Австралия) всеми силами протягивают идею Триморья. А у Украины есть на этом пути первичный этап - Балтийско-Черноморский союз, он же Люблинский треугольник.

Страны, которые дали согласие на создание миссии - в основном те, которые граничат с Украиной. Поэтому, раз уж торможений со стороны Меркель не будет ввиду фактов, которые всплывают о лоббировании ею интересов России в Европе, сейчас Европа наличием этой миссии очень торопится "застолбить" место в Украине.

Они понимают, что самое больное место Украины - Донбасс и Крым. Поэтому Европа считает, что нам можно помочь в формировании и тренировке Вооруженных Сил для противостояния. Скорее всего, это потянет за собой еще и предоставление военно-технической помощи ВСУ.

В то же время Европа прекрасно понимает, что для того, чтобы Украина не стала противовесом ЕС (ведь Меркель, по большому счету, вела политику отчуждения), ей нужно постараться вернуть лояльность Украины. Для Украины эта ситуация выгодна, потому что с нашей экономической ситуацией мы не можем даже позволить себе масштабную программу по перевооружению армии и собираем по крупицам то, что нам дают, не проявляя особой инициативы.

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Хотя у Украины есть целый ряд программ для всех видов Вооруженных Сил - берите да обучайте (что, собственно, уже делают британские, канадские и американские инструкторы). Потому что в ВСУ есть огромная проблема - текучесть кадров. И когда батальон, к примеру, на Яворовском полигоне сначала проходит обучение у британских инструкторов, а через год приходит снова, то вместо повышения квалификации обучение приходится начинать с нуля, потому что 80-90% личного состава обновилось. Поэтому есть необходимость в постоянном пребывании иностранных миссий в Украине.

Дальнейшие взаимоотношения Украины с Европой (а вместе с этим - и пересмотр и смягчение позиции представителей Евросоюза по вступлению Украины в НАТО), будут зависеть от нашего поведения. Хотя трудности все же возможны - в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия будет стоять до последнего на пути Украины в НАТО.

Так или иначе, для Москвы появление очередной миссии в Украине будет "ударом в спину". Ведь чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения - это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин. Если ему это удастся, то он фактически станет королем на постсоветском пространстве, либо же будет никем.

Читайте такжеКак Германия призналась, что она военный союзник РоссииСоответственно, Россия будет стараться максимально навредить. Но наибольшая сложность для нее в том, что кроме Донбасса, ей это больше сделать негде. А это значит, что Украина может получить очередную волну обострения в виде увеличения количества обстрелов.

И в этой связи дьявол кроется в деталях. Ведь когда главнокомандующий ВСУ Залужный заявлял о том, что командиры могут принимать решение об открытии ответного огня, все закричали "ура" и никто не заметил уточнения об "имеющихся средствах". А поскольку у нас на передовой только стрелковое оружие, мы с Россией, как Слон и Моська. Потому что пока мы отстреливаемся автоматами и крупнокалиберными пулеметами, противник выкатывает артиллерию и минометы.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда