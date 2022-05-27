УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Европа рискует повторить судьбу Римской империи: почему Украине стоит заняться "наглой дипломатией"

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

27 мая 2022, 17:19

Путин пытается повторить свой трюк, прямым текстом требуя от Запада снятия санкций в обмен на разблокировку украинских портов для экспорта зерна.

зерно урожай пшеница
Россия угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на признание аннексии территорий Украины / ua.depositphotos.com

Путлер действует по классической "гбшной" схеме: сперва создать проблему, а затем предложить её решить.

Речь идёт об угрозе продовольственного и миграционного кризиса.

Если ты не решаешь источник и причины проблемы, она обязательно повторится.

Многие годы западные элиты боялись рассердить путлера. Не вводили жестких санкций после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Вместо этого давили на Украину, заставляя выполнить капитуляционные Минские соглашения.

Но karma is a b*tch.

Поэтому если они по-прежнему будут медлить с предоставлением РСЗО, ПВО и ПРО Украине и позволят рашистам выиграть битву за Донбасс, уже осенью они ощутят на себе все "прелести" своей мягкотелости и бесхребетности.

Европейские элиты вовсе не переживают за возможные смерти от голода миллионов человек в Африке и на Ближнем Востоке от недостатка продовольствия.

Они в первую очередь переживают за новую волну миграционного кризиса из этих стран, прекрасно помня последствия предыдущей в 2015-м, которую им организовал именно путлер при помощи "ковровых" бомбардировок Алеппо и других сирийских городов.

Но вместо того, чтобы принять жёсткие санкции, они вернули его за "стол переговоров" после относительной изоляции в 2014-м и начали ему подыгрывать в "Нормандском формате".

Читайте такжеПоследняя надежда Путина: как русская дипломатия зашагала по пути ГитлераИ сейчас он пытается повторить этот трюк, прямым текстом требуя снятия санкций в обмен на разблокировку украинских портов для экспорта зерна. И, естественно, будет требовать признания аннексии новых территорий.

Если украинское руководство выдержит давление и будет требовать взамен экспорта зерна предоставление систем ПВО, ПРО и РСЗО, а та же Франция, Италия и Германия будут и дальше медлить с помощью и предлагать новые "мирные планы", то миллионы голодных мужчин, женщин и детей хлынут именно к ним. Испания, министр которой заявил о невозможности присоединения Украины в НАТО тоже. Греция также под угрозой, но она в основном будет "перевалочным пунктом ".

В ЕС уже оценили разницу между нашими вынужденными и трудовыми мигрантами, которые намного легче адаптируются и работают на благо их экономик, восполняя нехватку рабочих рук.

В этом плане я только сейчас понял, насколько правильным в стратегическом плане было решение не выпускать мужское население во время военного положения. Потому что наши трудовые мигранты - колоссальный ресурс для развития экономик стран ЕС.

Чего нельзя сказать о выходцах с Африки и Ближнего Востока, которые довольствуются пособием, имеют высочайший уровень фертильности (рождаемости), отказываются ассимилироваться и учить язык, имеют гораздо более низкий уровень профпригодности кроме "черновой работы".

Все это заявляли уже и сами лидеры ЕС. Та же Ангела Меркель о провале политики "мультикультурализма" заявила давным-давно.

Я уже не говорю о религиозном экстремизме и террористических угрозах.

Так что, уважаемые партнёры, думай-те!

А нашему руководству пожелаю выдержки. Именно "наглая дипломатия" в условиях войны за выживание государства и нации - единственно верный и возможный вариант.

Пора надменным и высокомерным европейским чиновникам уже понять, что мы все в "одной лодке". Иначе они увидят новое нашествие и повторят судьбу Римской империи.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

война в Украине санкции против России миграционный кризис Максим Яли
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:39

Сатанинские дни в июне 2022: чего стоит остерегаться и как не навлечь несчастье

17:37

Армия Украины к концу августа выбьет войска РФ на позиции 23 февраля – ХоджесВидео

17:19

Европа рискует повторить судьбу Римской империи: почему Украине стоит заняться "наглой дипломатией"мнение

17:17

Конец кредитным каникулам: ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк изменили условия для украинцев

17:11

Коек не хватает, а людей заставляют отдавать кровь: больницы Крыма забиты "трехсотыми" оккупантами

Реклама
17:09

"Какого черта у него до сих пор работает телефон?": генерал США назвал ошибки армии РФ в войне

17:08

Настя Приходько раскрыла подробности своего гомосексуального опыта

16:58

Украинский пилот "поджарил" над Херсонщиной вражеский Су-35 за 100 млн долларовВидео

16:38

В Украине будет нехватка отдельных ранних овощей: в правительстве озвучили список

16:30

США хотят задавить РФ, а Европа боится Путина: на Западе дебаты из-за войны против Украины – NYTВидео

16:19

В Одессе теробороновец обокрал сослуживцев и волонтеров на 700 тысяч гривенВидео

16:17

Данилов объяснил, почему власть перед войной не предупредила и не эвакуировала украинцевВидео

16:13

"Я не общаюсь сейчас": Остап Ступка прокомментировал развод сына с Логуновой

16:13

Приметы на 28 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:09

Возле Северодонецка остановили авангард оккупантов, город не в осадеВидео

16:08

Сергей Стерненко. Террористическая Федерация решила заморить мир голодомВидеоблоги

15:47

Пойдет ли Россия на Киев: эксперт рассказал, что замыслили Путин и ЛукашенкоВидео

15:39

ВСУ показали на ярком видео, как украинские артиллеристы работают на натовских гаубицах FH70Видео

15:37

Григорий Решетник рассказал, когда на экраны вернется шоу "Холостяк"

15:28

Бои на Донбассе достигли апогея: как Беларусь ставит палки в колеса ВСУмнение

Реклама
15:24

Вятрович объяснил, что мешает переименованию Днепропетровской и Кировоградской областейВидео

15:04

Война может завершиться за недели при одном условии: Зеленский назвал "рецепт победы"Видео

15:00

Джеджула подал в суд на свою бывшую

14:57

Альянс Украины, Британии и 5 стран: у Путина заявили об "ударе" по Евросоюзу

14:43

Инъекции для омоложения: дочери Путина в ФРГ провели "процедуру Кардашьян"Видео

14:39

Месть за Медведчука: стало известно, когда Путин начал готовиться к войне

14:34

В РФ священники организовали соревнования по сбору автоматов и метанию гранатФото

14:10

"Взрыв, крики. Жена звонит – а он уже мертв": харьковчанин рассказал об ужасном обстреле городаВидео

13:58

Внешность Путина резко изменилась после вторжения РФ в Украину: врач рассказала о его состоянииВидео

13:58

Рашистов достали за 5 километров: Стугна "поджарила" САУ оккупантовВидео

13:55

Большая часть Лимана захвачена оккупантами - КириленкоВидео

13:47

В сети идентифицировали новую подругу Дантеса по татуировке

13:41

Заставляли выбирать, кого расстрелять первым: украинец рассказал о зверствах оккупантов на Черниговщине

13:32

Дать по зубам "крокодилу"-Путину: Джонсон призвал вооружить ВСУ мощными РСЗОВидео

13:20

"Платит налоги стране, из которой прилетают ракеты": Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ

13:18

Джонсон предложил Зеленскому Антанту ХХI века: плюсы и минусымнение

13:06

"ДНР" станет "ЖНР": на войну против Украины отправили почти всех мужчин из "республики"Видео

13:00

Погибли 10 человек, 35 раненых: последствия ракетного обстрела ДнепропетровщиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 мая 2022: Девам – тревоги, Козерогам – служебный роман, Рыбам – неожиданные встречи

12:58

Топливный кризис в Украине: цены на АЗС рекордно взлетелиВидео

Реклама
12:49

"Кто, если не мы?": отец и сын Василии поехали на Донбасс гнать российскую нечисть из УкраиныВидео

12:42

"Ты кто такой? Мы тебя заставим принять наши правила": депутат Госдумы РФ грубо оскорбил ШольцаВидео

12:23

Жесткий ответ на удар Солнцепека: у Зеленского потребовали дать Украине РСЗОВидео

12:05

6-летний Илья из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону: "я хотел бы, чтобы у детей не было войны"

12:02

В Мариуполе обнаружен огромный могильник: 70 погибших закопали без опознанияВидео

11:56

Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС - СМИВидео

11:55

Ликвидированы двое ротных РФ: новые детали прорыва оккупантов в СеверодонецкВидео

11:34

Почему в РФ до сих пор "маринуют" Ленина и боготворят Путина: историк объяснил страх россиян

11:27

Взлет тарифов на отопление: в Нафтогазе ответили на слухи о трехкратном повышении ценВидео

11:24

Москва в отчаянии, или Почему Россия хочет застолбить оккупированные территории в Украинемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять