Европа рискует повторить судьбу Римской империи: почему Украине стоит заняться "наглой дипломатией"

Россия угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на признание аннексии территорий Украины / ua.depositphotos.com

Путлер действует по классической "гбшной" схеме: сперва создать проблему, а затем предложить её решить.

Речь идёт об угрозе продовольственного и миграционного кризиса.

Если ты не решаешь источник и причины проблемы, она обязательно повторится.

Многие годы западные элиты боялись рассердить путлера. Не вводили жестких санкций после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Вместо этого давили на Украину, заставляя выполнить капитуляционные Минские соглашения.

Но karma is a b*tch.

Поэтому если они по-прежнему будут медлить с предоставлением РСЗО, ПВО и ПРО Украине и позволят рашистам выиграть битву за Донбасс, уже осенью они ощутят на себе все "прелести" своей мягкотелости и бесхребетности.

Европейские элиты вовсе не переживают за возможные смерти от голода миллионов человек в Африке и на Ближнем Востоке от недостатка продовольствия.

Они в первую очередь переживают за новую волну миграционного кризиса из этих стран, прекрасно помня последствия предыдущей в 2015-м, которую им организовал именно путлер при помощи "ковровых" бомбардировок Алеппо и других сирийских городов.

Но вместо того, чтобы принять жёсткие санкции, они вернули его за "стол переговоров" после относительной изоляции в 2014-м и начали ему подыгрывать в "Нормандском формате".

Читайте такжеПоследняя надежда Путина: как русская дипломатия зашагала по пути ГитлераИ сейчас он пытается повторить этот трюк, прямым текстом требуя снятия санкций в обмен на разблокировку украинских портов для экспорта зерна. И, естественно, будет требовать признания аннексии новых территорий.

Если украинское руководство выдержит давление и будет требовать взамен экспорта зерна предоставление систем ПВО, ПРО и РСЗО, а та же Франция, Италия и Германия будут и дальше медлить с помощью и предлагать новые "мирные планы", то миллионы голодных мужчин, женщин и детей хлынут именно к ним. Испания, министр которой заявил о невозможности присоединения Украины в НАТО тоже. Греция также под угрозой, но она в основном будет "перевалочным пунктом ".

В ЕС уже оценили разницу между нашими вынужденными и трудовыми мигрантами, которые намного легче адаптируются и работают на благо их экономик, восполняя нехватку рабочих рук.

В этом плане я только сейчас понял, насколько правильным в стратегическом плане было решение не выпускать мужское население во время военного положения. Потому что наши трудовые мигранты - колоссальный ресурс для развития экономик стран ЕС.

Чего нельзя сказать о выходцах с Африки и Ближнего Востока, которые довольствуются пособием, имеют высочайший уровень фертильности (рождаемости), отказываются ассимилироваться и учить язык, имеют гораздо более низкий уровень профпригодности кроме "черновой работы".

Все это заявляли уже и сами лидеры ЕС. Та же Ангела Меркель о провале политики "мультикультурализма" заявила давным-давно.

Я уже не говорю о религиозном экстремизме и террористических угрозах.

Так что, уважаемые партнёры, думай-те!

А нашему руководству пожелаю выдержки. Именно "наглая дипломатия" в условиях войны за выживание государства и нации - единственно верный и возможный вариант.

Пора надменным и высокомерным европейским чиновникам уже понять, что мы все в "одной лодке". Иначе они увидят новое нашествие и повторят судьбу Римской империи.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета