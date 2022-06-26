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Европа начинает уставать от войны: что нужно сделать Украине

Александр Кочетков

политический аналитик

26 июня 2022, 06:27

Поставки западной военной техники сами по себе не обеспечивают перелома в войне. Они расширяют оперативные возможности ВСУ, но их реализация — задача Украины.

ВСУ, война в Украины
Война в Украине идет за счет украинцев / facebook.com/GeneralStaff.ua

В последнее время встречаю все больше постов, которые проникнуты не то чтобы пессимизмом, а, скорее, недоумением.

Тревожным недоумением из-за того, что ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам агрессором: рашисты, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед. Наши героически обороняются, цепляясь за каждую пядь. В результате, с вопиющим срывом сроков, но рашисты все же решают свою стратегическую задачу убийства украинцев, разрушения украинской экономики и захвата наших территорий.

Война идет на нашей земле. Значит, максимально за наш счет. Потери РФ в этом смысле просто ничтожны. Из двух бойцов, обменивающихся ударами в ближнем бою, однозначно побеждает тот, который тяжелее.

Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад". Но рашисты продемонстрировали, что пока способны пополнять ресурсы живой силы даже быстрее нас. А уж с устаревшей, но смертоносной техникой у них вообще никакого дефицита.

Частенько в пример приводят финскую армию времен войны с СССР. Тогда финны поставили своих солдат на лыжи, смогли быстро перебросить значительные силы неожиданно для рашистов, окружить и фактически уничтожить целую дивизию агрессора.

Но для подобных операций надо иметь условия, как минимум, лыжи и лыжников. Ну, и снег желательно.

У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить врага, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть, оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам оккупантов, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями.

Читайте такжеЭта война надолго?При этом, поставки западной военной техники сами по себе не обеспечивают перелома в войне. Они расширяют оперативные возможности ВСУ, но реализация этих возможностей — задача Украины и только нас.

И чтобы переломить нарастающую тенденцию усталости старой Европы от войны в Украине, усугубленную энергетическим и продовольственным кризисами, нам необходимо уже в июле, крайний срок, в августе продемонстрировать яркие, неопровержимые наступательные действия. На Донбассе или на Юге, а лучше и там, и там.

Александр Кочетков, политический аналитик

война в Украине Александр Кочетков
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