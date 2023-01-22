Это праздник всех поколений, которые веками боролись за Единую Соборную Украину, боролись даже тогда, когда это могло показаться совершенно несбыточной фантазией.

Празднование Дня Соборности. Архив / УНИАН

С праздником, украинцы.

Этот День Соборности - совсем иной чем когда-либо прежде.

Не так весел и полон надежд и ощущения чего-то небывалого раньше, как когда мы становились живой цепью от Львова до Харькова в далеком 1990-м.

Не оптимистично-протестный, как в 2011-м, когда мы выходили на мост Патона, и в то же время выходили против свежеизбранного Януковича, предвещая будущий Майдан.

Не такой, как долгие восемь лет "малой войны", когда соборность наконец стала ценностью для большинства страны, и в то же время казалась практически недосягаемой по отношению к оккупированным территориям.

Он одновременно как никогда победоносен, и как никогда тяжел.

Победный, ибо мы сегодня соборны как никогда до того в истории. Эта великая война наконец переплавила всю страну в монолит, которой никогда больше уже не разберут на куски и не распилят.

Это-одно из наших величайших достижений, и оно уже добыто.

Радость сливается с болью от того, какой ценой оплачено это достижение, и сколько замечательных людей уже никогда не возьмутся с нами за руки в будущих цепях единения. Тем дороже эта добыта их жертвой единство нации, и тем больше ответственность за ее сохранение после войны ляжет на тех из нас, кто доживет до Победы.

А еще добавляется понимание, что далеко не факт что победу мы будем праздновать скоро. И вполне может быть, что и следующий День Соборности еще будет военным, а не мирным. А возможно и не один. И что к следующему празднику еще много кому придется одеться в пиксель, и еще многие пополнят ряды нашей Небесной армии.

Это осознание тяжелое, оно придает нашему празднику горьковатый привкус. Мы должны праздновать не с широкой радостной улыбкой, а со стиснутыми зубами и сжатыми кулаками.

Но меньше с тем - это все равно праздник. Праздник всех поколений, которые веками боролись за Единую Соборную Украину, боролись даже тогда, когда это могло показаться совершенно несбыточной фантазией.

По сравнению с ними нам осталось совсем немного - защитить ее от последнего нашествия конающей Империи Зла. А дальше этот праздник с каждым годом будет становиться все светлее и веселее.

Слава Украине, Соборной и неделимой.

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