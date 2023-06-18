Это война на истощение: что значит заявление генсека НАТО

Помощь Украине не только не может быть сокращена, она не может не нарастать в силу конкретных экономических и политических причин.

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Йенс Столтенберг назвал войну РФ с Украиной "войной на истощение" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Генсек НАТО назвал идущую войну, войной на истощение, а в такой войне главное оптимизация логистики. Не знаю, говорил ли он исключительно о военных действиях в Украине или его слова о войне следует толковать несколько шире, но на самом деле, если мы скажем, что нынешняя война это война на истощение в самом широком смысле этого слова, то будем правы.

Кто такой Гела Васадзе? Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

Только давайте уточним, нынешняя война это война на истощение конкретной страны, и это страна - Россия. Россия в этой войне была, есть и будет одной. Все остальные страны или её прямые враги, или те, кто хотел бы воспользоваться мягко говоря сложным положением РФ и получить определенные выгоды от этого.

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Единственная страна, про которую можно было бы поспорить, является ли она союзником РФ в этой войне или нет, это Белоруссия. Однако даже Белоруссию трудно назвать союзником РФ в полном смысле этого слова. Перед военным союзником не может вставать вопроса об участии его вооруженных сил в военных действиях. А как известно, Лукашенко всеми силами избегает такого сценария. Даже Лукашенко, возможности которого хоть как-то наладить свои отношения с коллективным западом до 24.02.2022 были гораздо меньше, чем у Путина. То есть терять то ему было по большому счету нечего. Но даже здесь все не так однозначно.

Чего уж говорить про Иран, который поставляет РФ вооружения (при этом продолжая бессовестно врать, что не делает этого). Да, поставляет, и у этих поставок ровно две цели. Первая, получить доступ к российским военным технологиям. Второе, использовать этот кейс для торговли с коллективным западом, как только представится такая возможность.

Дальше идет целая группа стран от Китая и Индии до Турции и стран постсовка (включая Грузию), которые откровенно наживаются на, мягко говоря, трудностях РФ, при этом объективно повышая уровень выживаемость этого монстра. О степени вовлеченности каждой страны из этой группы нужно говорить отдельно и очень детально, иначе ничего не поймем.

И наконец большинству стран в мире просто все равно в силу элементарно географических причин, но портить отношения с коллективным западом из-за какой-то далекой России они точно не будут. Максимум на что хватает некоторым из них, так это воздержаться при голосовании в ООН, припомнив западу старые обиды.

И наконец коллективный запад, а это не только США и страны ЕС, не будем забывать про Японию, Южную Корею и ещё целый ряд стран. Для этих стран решение о стратегическом поражении России в этой войне является окончательным и обжалованию не подлежит. Единственное о чем они могут спорить между собой, так это о глубине этого самого поражения. Все разговоры о том, что эта группа стран может прекратить или сократить помощь Украине или отголоски роспропаганды, или вопиющее незнание вопроса.

Помощь Украине не только не может быть сокращена, она не может не нарастать в силу конкретных экономических и политических причин. Про ценности я не говорю, ими как раз таки поступаются в первую очередь. Но отказаться от самой крупной инвестиционной площадки в мире это глупость, которую никто себе никогда не позволит. По мере того, как будут сокращаться возможности того, что можно взять у РФ, будут возрастать прямые выгоды от сотрудничества с Украиной. И это самый мощный драйвер, гарантирующий победу в этой войне.

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