Действия Сил обороны Украины в настоящее время, в рамках разведки боя, полностью выполнили свой функционал.

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Коваленко говорит, что в Запорожской области идет разведка боем / фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Пока одни разводят "зраду", рефлексируя на фото и видео подбиваемой техники СОУ (Сил обороны Украины), парни, которые рискуют своей жизнью ради этих слюнявых дятлов, достигают результатов.

Никакой конкретики вы от меня не услышите, но поясню ситуацию следящим образом.

Обзор происходящего в Запорожской области, достаточно простой - это никакое не наступление, а разведка боем, причём приводящаяся сразу на нескольких участках и на нескольких направлениях, что и создало в широко, от страха, раскрытых глазах российского командования, видимость некоего наступления.

видео дня

Испытав от происходящего жёсткий стресс, российское командование вынуждено было задействовать все оборонные, резервные и тыловые ресурсы, тем самым выдавая свой потенциал, по которому тут же стала работать украинская артиллерия. То есть, функционал разведбатов был отработан полностью.

А теперь, пара слов о разведке боем. Согласно "Военной энциклопедии" С.Б. Иванова, "Военному энциклопедическому словарю" и т.д. это: способ получения актуальной информации о противнике, идея которого заключается в навязывании ему боевого контакта со стороны специально подготовленных к этому частей.

Данный метод широко применялся не только СССР, но и США во время Второй мировой войны и детально был описан Энтони Абрамски в ходе пояснительной записки в поддержку вручения почетной медали Конгресса 2-му лейтенанту Оди Мерфи в Хольцвире, за проведение такой операции во Франции, 26 января 1945.

Каждое подразделение, которое участвует в разведке боем, прекрасно понимает, какие их ждут риски и каковы цели таких мероприятий. Поэтому им нижайший поклон, за самоотверженность. Но, это реалии войны, в которой без жертв, потерь, не победить, и если для кого-то это ещё не дошло, поздравляю - вы имбецил.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

А теперь, самое главное. Действия СОУ в настоящее время, в рамках разведки боя, не только полностью выполнили свой функционал, но и более того, позволили взять под свой контроль ряд позиций, освободить ряд локаций от оккупантов, заставили их отступать, хотя это не является задачей разведки боем!

То есть, были не только выполнены поставленные задачи, но и перевыполнены. Выход за пределы функционала это редкое явление.

А потому, пока одни продолжают конвульсировать от фото подбитого танчика, другие продолжают профессионально делать своё дело.

Вот только проблема в том, что чрезмерный скулёж дилетантов и лиц особо заинтересованных в массовом скулеже, мешает общей атмосфере происходящего. Просили же - не шуметь, а вы скулите. Если разумные и умеренные пояснения вам недостаточны, то сделайте хоть что-то полезное - не вибрируйте.

Слава нації!

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