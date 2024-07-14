Это вряд ли внешние акторы. Китай и Россия имеют целью дестабилизацию США, но живой Трамп помогает этому больше.

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Покушение на Дональда Трампа / скрин из видео

Коротко по Трампу. Нет, это не постановление для "поднятия рейтинга". Хотя конспирологические противники Трампа будут так говорить. Слишком большой риск для такого: одно не такое движение головой или порыв ветра - и ты мертв. И никаких признаков такого сценария.

Нет, это не заказ глобалистических элит и мирового правительства. Хотя конспирологические сторонники Трампа будут так говорить. Потому что это бред и бред в стиле qanon.

видео дня

Нет, это вряд ли внешние акторы. Китай и Россия имеют целью дестабилизацию США, но живой Трамп помогает этому больше.

Да, скорее всего, это стрелок - одиночка, а все что предшествовало выстрелам - халатность охраны. Потому что это очень стандартная для США история.

Да, это неудачное покушение очень помогает Трампу. Потому что способствует мобилизации его электората и вызовет сочувствие у части сомневающихся. Но это рандомное событие. Такие дела.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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