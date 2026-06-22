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Это может плохо кончиться: Богданов рассказал, чем рискует Польша

Юрий Богданов
22 июня 2026, 07:03
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Почему экономический успех не гарантирует защиты от популизма, а ностальгия по историческому величию может обернуться кризисом для самого государства.
Украина и Польша, МИД Украины
У Украины 3,5 соседа страдают тяжелым, трудноизлечимым заболеванием / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Украинский военный и блогер Юрий Богданов размышляет об имперских комплексах соседних государств, которые, по его мнению, продолжают влиять на политику и общественные настроения даже после утраты былой мощи. Автор проводит параллели между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией, анализируя, как исторические амбиции, популизм и страхи могут становиться препятствием для развития и создавать новые вызовы для самих обществ. Далее — прямая речь автора.

К сожалению, у Украины 3,5 соседа страдают тяжелым, трудноизлечимым заболеванием — имперской занозой в головном мозге. Эта тяжелая болезнь страданий по утраченному (часто даже вымышленному, а не утраченному) величию в сочетании с ресентиментом.

Лечится такое, к сожалению, только полным лишением возможности иметь имперские амбиции.

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Румыния и Венгрия этот путь уже прошли, хотя мелочи ещё прорываются.

Россия — самый тяжелый и безнадежный случай, лечится только путем эвтаназии.

Польша — это нечто среднее.

На фоне несомненного экономического успеха, щедро оплаченного европейскими (преимущественно немецкими, кек) деньгами, и очевидных нерешенных глубинных социальных проблем (например, в Польшу приходит тот же демографический кризис, что и у нас, только на 20 лет позже) — вот всё это и прорастает. В форме страхов и дикого популизма.

Хотелось бы сказать нашим немного не в себе соседям и партнерам, что всё это плохо закончится для самой Польши, но они всё равно не услышат.

Ведь лечение придется переживать через боль, экономический откат (как в Венгрии) и кризис идентичности.

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Об авторе: Юрий Богданов

Юрий Богданов — блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 году окончил Киевский национальный экономический университет.

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