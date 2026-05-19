Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалился

Политолог объясняет, почему американцы наказывают своего лидера за втягивание в внешние конфликты и почему тенденция к изоляционизму в США будет только набирать обороты.

С началом войны в Иране рейтинг Трампа пошел вниз

Очередные колебания политических рейтингов в Соединенных Штатах вновь заставляют мировое сообщество переосмысливать будущее американского внешнеполитического курса. Политолог Виктор Андрусив анализирует глубинные причины потери поддержки Дональдом Трампом, разрушая распространенный миф о случайности этого процесса. Автор доказывает, что за падением популярности лидера стоит радикальное изменение общественного спроса и кризис идеологии изоляционизма, которую тот предал. Подробнее о трансформации американского электората и новых вызовах для глобальной политики — в материале.

Рейтинг Трампа падает. Многие думают, что это доказывает его неадекватность и дает шанс на возвращение "старых добрых демократов".

На мой взгляд — нет. Падение рейтинга Трампа доказывает мой тезис о том, что он является симптомом, и мы имеем дело с новой идеологией. За год его пребывания у власти, несмотря на всю эту диковинку, его рейтинг держался довольно высоко. И вот, как только он нападает на Иран — рейтинг катится вниз. Более того, все публичные разговоры о победе и тому подобном — не поднимают рейтинг. Почему? Трамп предал своего избирателя. Его поддерживали именно из соображений изоляции. Тезисы о том, что мир наживается на США — особенно шли в избирательной кампании. Поэтому пока Трамп вводил неадекватные тарифы и конфликтовал со всеми — рейтинг держался. Но как только он ввязался в войну, которая полностью противоречит этой идеологии — рейтинг обвалился.

Более того, даже если бы он действительно победил — это тоже вряд ли подняло бы рейтинг. Потому что сам факт ввязывания в войну на другом континенте является предательством для избирателя Трампа. Поэтому, что бы ни случилось с Трампом, проигнорировать эту новую идеологию американские политики не смогут.

Поэтому изоляционизм только будет набирать обороты. Я бы даже ожидал, что кто-то построит карьеру на критике Трампа именно за нарушение своих обещаний.

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

