Срочная поездка Путина в КНР: Денисенко раскрыл главную цель Кремля

Вадим Денисенко
18 мая 2026, 19:10
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Пока США и Китай пытаются стабилизировать отношения после переговоров в Пекине, Россия ищет способы сохранить собственное влияние и не оказаться в стороне от глобальных договоренностей. Политический аналитик Вадим Денисенко объясняет, почему визит Владимира Путина в КНР является попыткой закрепить статус-кво, как Москва торгует арктическими ресурсами и почему украинский вопрос остается вне ключевой повестки дня. Публикуем ключевые мысли автора.

Путин едет в Пекин. Чего ожидать?

КНР пока не собирается что-то менять в отношениях с РФ. А значит, этот визит должен продлить на определенное время неписанное соглашение: Китай не хочет победы России, но и не допустит ее поражения.

1. Визит Трампа в Пекин стабилизировал отношения Вашингтона и Поднебесной. При этом мы пока не понимаем, осталось ли что-то за кулисами, ведь столь высокое представительство бизнеса, которое поехало вместе с Трампом, в теории предполагает какие-то более широкие договоренности. Вполне реально, что мы их увидим в сентябре, во время визита китайского лидера в США. Если это так, то это может стать одной из предвыборных фишек Трампа, если такое соглашение все же появится.

2. Как бы то ни было, но стороны точно договорились о двух перемириях: торговом и тайваньском. При этом у США в кармане — закрытый Ормузский пролив, а у Китая — редкоземельные металлы. Первые понимают: открытие Ормуза облегчает жизнь Китаю и уменьшает прибыль американских нефтяных компаний, вторые знают, что без редкоземельных металлов США не проживет, как минимум, еще несколько лет.

3. На этом фоне визит Путина в Пекин вряд ли будет прорывным. Несколько дней назад я уже писал: Россия пытается продать одно и то же Китаю и Америке (северный морской путь, углеводороды и редкоземельные металлы Арктики). При этом Россия очень хочет, чтобы купили оба, таким образом сделав Россию необходимой и для США, и для КНР. У нас явно недооценивают эту игру россиян, хотя она потенциально может стать для нас проблемой.

4. Что касается самого визита Путина, то сейчас он едет в Пекин для подтверждения нынешнего статус-кво. При этом Китай точно будет требовать уступок, прежде всего в выделении территорий для будущей инфраструктуры по Северному морскому пути. Дело в том, что КНР уже запустила свои северные торговые караваны и строит корабли именно для этого пути (не атомные ледоколы, а именно корабли). Но эти караваны идут без остановки, не заходя в порты, прежде всего из-за отсутствия нормальных баз и логистической инфраструктуры. На мой взгляд, главная лакмусовая бумажка этого визита — это именно шаги или их отсутствие в вопросах Арктики и ее ресурсов.

5. К сожалению, украинский вопрос на переговорах США – Китай вообще не поднимался. И главная причина – отсутствие Украины в китайской повестке дня. Я повторю еще раз то, что говорю уже давно: переговоры в треугольнике Украина-Россия-США находятся в абсолютном тупике. Выход из этого тупика, на мой взгляд, лежит в расширении переговорной группы и расширении в целом поля переговоров. Но пока этот вариант не воспринимается ни в Киеве, ни, тем более, в Москве. Вашингтон вообще не мыслит этими категориями. Однако у нас есть время до сентября, чтобы изменить эту ситуацию и включить украинский вопрос в повестку дня встречи Трамп-Си.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Срочная поездка Путина в КНР: Денисенко раскрыл главную цель Кремля

