Это лишь первый акт Третьей мировой войны

Весь мир вдохновляет пример украинцев / facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

Все больше признаков того, что война России против Украины - это лишь первый акт нападения на коллективный, демократический Запад со стороны стран, которые, как мы видим, начинают выходить из тени.

За спиной России стоят минимум четыре страны - Китай, Иран, Сирия и КНДР. Всех их объединяет реваншизм, желание властвовать над миром, покончив с доминированием прав человека и демократических выборов как единственного верного пути. Об этом постоянно говорят авторитарные террористы, такие как Путин, иранские или северокорейские лидеры. Осторожно, но на эту тему говорит и китайский вождь Си.

"Ось зла" предлагает человечеству "другой путь". Разными словами. По словам Путина этот путь не обязательно должен включать права человека или демократические выборы. За этим предложением кроется то, что диктаторы предлагали всегда: тюрьма, цензура, убийства, репрессии, нищета, ограничения, контроль. Все, чтобы диктаторы могли сохранять власть.

Все время российско-украинской войны клуб диктаторов ограничивался незначительными решениями: поддержка России в ООН, признание террористов как власти на Донбассе, признание "новых границ России". Все это мало интересовало мир. Никаких жестких ответных действий Запад не задействовал, очевидно, плохо понимая, что происходит.

Пока Иран и КНДР не начали поставлять оружие России. И это выглядит как начало следующего акта, где "ось зла", наконец, начинает выходить на игровую доску.

Осторожность Запада в поставках оружия Украине имеет свое объяснение. И главное из них, которое, я уверен, мучает многих аналитиков на Западе, это вопрос участия стран-сателлитов России в войне против Украины. Как далеко они зайдут? И какую цель преследуют?

Одна из гипотез может быть следующей. Войну против Украины надо считать прелюдией к третьей мировой войне. Прямо сейчас "ось зла", применяя все возможные инструменты, пытается обвалить коллективный Запад с его принципами и идеями. И нефте-газовые удары - лишь первая часть событий, ожидающих дальше.

Время для похода на Запад выбрано идеально: демократические страны все еще переживают экономические последствия пандемии. Обратите внимание: меньше всего пострадали от пандемии ковида страны, оппонирующие Западу.

Где-то, как в России, людям просто давали умирать без помощи. Где-то, как в Китае, использовали весь инструментарий автократического режима, изолируя людей так, что они умирали с голоду. И вообще как будто единственные в мире были готовы к пандемии. Будто действительно готовились к ней. Где-то, как в КНДР или Иране, вообще отказались бороться с тем, чего "не существует". Во всех случаях неизвестно, сколько на самом деле людей погибли. Ибо человеческой жизни нет в перечне ценностей стран "оси зла".

В то же время Запад боролся с пандемией, пытаясь балансировать между жизнью и правами человека, довольно часто выбирая абсурдные или даже вредны пути для экономики. Впрочем - в полном соответствии с принципами Запада, где права человека - а самым большим правом является право на жизнь - превыше всего. Поэтому "под нож" пошли заработки, а не люди. И это, в целом, было единственное верное решение.

Россия, спешно начавшая свою войну, когда большинство демократических стран все еще находятся под эховым влиянием пандемии, логически дополняет первый акт. Запад ослаблен, "ось зла" - на пике ресурсов и возможностей идет в нападение.

Идеальное время для войны. И теперь, кажется, подходит к концу заключительный этап первого акта.

Я предлагаю подумать вот о чем. Возможно ли, что сейчас "ось зла" ставит целью максимально расшатать Запад? Да. Возможно ли, что сейчас "ось зла" ставит целью утилизировать как можно больше ресурсов Запада на войне в Украине? Да. Возможно ли, что "ось зла" готовится к новому удару - например, на Тайване? Да.

Если перед вами что-то зеленое, квакает, высоко прыгает или ловит насекомых длинным языком - скорее всего это лягушка.

То что происходит у нас на глазах, на что мы смотрим и с кем воюем?

Иран поставляет России беспилотники и ракеты. Также, по сообщениям медиа, ракетное оружие России начинает поставлять КНДР. Начало второго акта. А еще именно в эти дни в Китае окончательно консервируется абсолютная власть вождя Си.

Я попытаюсь предположить, что миру следует ожидать более темных дней, чем были до сих пор. Потому что на фоне роста влияния авторитарных стран все больше режимов на планете захотят присоединиться к клубу диктаторов, набирающих силу.

Например, кто-то верит, что страны Ближнего Востока изберут демократию? Это ошибочное мнение. Нефтяные короли выберут более сильного. Они ни за кого. Одной рукой они голосуют "за" незыблемость мировых правил в ООН, другой - отказываются увеличивать добычу нефти в ОПЕК+, чем помогают врагам демократии.

Каждая страна, которая имеет демократические ценности, или на пути к ним, будет вынуждена делать выбор. И очень скро. "Ось зла" будет становиться сильнее, находить новых союзников. Чтобы это предотвратить, весь демократический мир, а также те, кто относит себя к свободному миру (например, Индия), должны объединиться и прямо сейчас, пока не стало слишком поздно, начать писать свой сценарий второго акта. Помочь Украине его писать.

Весь мир вдохновляет наш пример. Ведь первый акт переписали именно Вооруженные Силы Украины. Он должен был быть довольно быстрым. Зато превратился в яму, куда свалился миньон Китая товарищ Путин. Украинские мужественные мужчины и женщины, бьющиеся за ценности демократического мира, умирают на поле боя, но ломают задуманное режиссерами из клуба диктаторов.

Однако второй акт требует больше усилий. Он нуждается в вере в то, что мы действительно делаем планету лучше. Что демократия делает мир более открытым и толерантным. А значит - лишает власти диктаторов, убийц, тиранов. Делает мир более безопасным. И делает это с оружием в руках, а не пустыми заявлениями.

Если мы действительно верим в демократию, должны готовиться к войне за свои ценности. Должны вступать в войну за свои ценности. Должны распространять свои ценности. Должны побеждать врагов.

Потому что иначе следующая война будет еще более глобальной. Надо готовиться, чтобы ее предотвратить. "Ось зла" считала, что первый акт будет легкой прогулкой России по Европе. Что Украина станет легкой добычей. Этого не случилось. Россия проиграла и отступила, сбежала на большинстве направлений.

Но это не значит, что второго акта уже не будет. Прямое привлечение оружия Ирана и КНДР говорит о том, что клуб диктаторов будет пытаться отыграться. И рано или поздно на сцене появится Китай. Те, кто тешат себя иллюзиями, будто Пекину это не нужно - вы имеете право на это. Но обязанность любой власти готовиться к худшему, а не закрывать глаза. Готовиться к войне с Китаем. Европа должна это осознать и начать приготовления.

США это уже делают, сплачивая самых доверенных друзей в Союзе AUKUS. Но этого не делает Европа. Даже в локальном противостоянии с Россией страны Европы делают слишком мало, тщетно надеясь на силу США, где скоро снова на выборах будет решаться судьба не Америки, а целого мира.

Чтобы одержать победу во втором акте, вся Европа должна стать сильнее. Европа должна начать говорить языком силы. Европа должна начать писать сценарий второго акта. Писать его. Потому что мира не будет. Мы должны это понять. Мира не будет. И мантра "надо договариваться" не спасет нас всех от войны. Она лишь помогает врагам закреплять позиции и становиться сильнее. Потому что когда враги захватывают еще одну страну, они, конечно, хотят мира, пока не соберут новые силы для следующего нападения.

Если я не прав, напомните мне, когда последний раз демократия побеждала диктатуру. В какой стране. Кажется последний раз это была тоже Украина. А после нашей революции в разных странах мир видел лишь рост популистов, русских лакеев и новых диктаторов. И ни разу никто в мире не становился по-настоящему на защиту людей, которых убивают людоеды-тираны. Украина - это хороший пример, что если не сдаваться, тираны падут. Мы должны бороться дальше. И становиться более решительными.

Мир еще имеет время остановить Россию, Китай, Иран, КНДР и Сирию. Объединенными усилиями мы одолели "ось зла" в первом акте. Это дает нам большое преимущество и вдохновение, веру в окончательную победу, полную и однозначную. Последнее голосование в ООН это подтверждает. Со времени первой резолюции, которая осуждала вторжение России, в мире стало на две страны больше тех, кто не поддерживает разрушение мирового порядка. Это очень много.

Просто подумайте, как изменилось бы мнение планеты, если бы в первом акте победу одержала Россия. Как многие страны захотели бы стать на сторону проигравшего.

Но еще ничего не решено. Еще все впереди. Диктаторы хотят разрушить демократию как явление. И они идут вперед, наступают и перешли к применению оружия. В старые времена, дорогие европейские друзья, мы все вставали к оружию, чтобы защитить то, во что верим. Мы не боялись угроз тиранов. Мы не боялись обещаний террористов уничтожить всех, если им не дадут победить. Это вопрос лишь наш, исключительно вопрос к нашему видению мира и нашей веры в самих себя.

Верим ли мы в мир, который построили. И что мы передадим своим детям. Будут ли они жить в свободном мире. Или через несколько десятилетий будут страдать под гнетом авторитарных убийц.

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