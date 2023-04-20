Это лето станет реперной точкой войны

С этим, в частности, связана активизация переговорных процессов на глобальном уровне: визиты европейских политиков в Китай, в частности, президента Франции Макрона.

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Коллаж УНИАН, kongsberg.com

Активизация китайской дипломатии. Здесь главное, чтобы не договаривались "об Украине" без Украины. Одним из гарантов соблюдения наших стратегических интересов на мировой геополитической шахматной доске является Британия.

И сверка часов, как это и бывает накануне больших событий, состоялась в эти дни:

видео дня

Недавний разговор Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Стретегический и технический уровни формирования общей позиции.

В частности, относительно поставок оружия и включения украинского вопроса в повестку дня нынешнего исторического саммита НАТО в Вильнюсе.

В том числе, в контексте действенных гарантий безопасности для Украины до момента вступления нашей страны в Альянс. Британия в настоящее время является одним из драйверов нашей формулы мира на глобальном уровне.

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