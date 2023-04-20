Это лето станет реперной точкой войны

Активизация китайской дипломатии. Здесь главное, чтобы не договаривались "об Украине" без Украины. Одним из гарантов соблюдения наших стратегических интересов на мировой геополитической шахматной доске является Британия.
И сверка часов, как это и бывает накануне больших событий, состоялась в эти дни:
Недавний разговор Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Стретегический и технический уровни формирования общей позиции.
В частности, относительно поставок оружия и включения украинского вопроса в повестку дня нынешнего исторического саммита НАТО в Вильнюсе.
В том числе, в контексте действенных гарантий безопасности для Украины до момента вступления нашей страны в Альянс. Британия в настоящее время является одним из драйверов нашей формулы мира на глобальном уровне.