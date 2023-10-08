Если Европа не хочет напрочь раствориться в хаосе нелегальной миграции, провоцируемой врагами европейской цивилизации, всем правительствам государств Европы надо принять однозначные национально-защитные решения…
Ведь русские, арабские, персидские, африканские и т.д. террористы, пользуются этим.
Как уже неоднократно говорили руководители ведущих стран европейского континента: "политика мультикультурализма себя не оправдала"; европейские народы растворяются и ослабевают, миграционные волны, контролируемые врагами человечества, будут увеличиваться.
Европа должна себя защищать от гибридных российских и других угроз, потому что ось зла - россия, Китай, Иран и т.д. - Это современный, не фэнтезийный, Мордор.
Это еще не новая мировая война, но ее прелюдия…
Пока, совместными усилиями, ее можно остановить.
Кто такой Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош – украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор" (2014-2015), член-основатель организации "Трезубец", командующий Украинской добровольческой армией, пишет Википедия.
Ярош был участником Революции Достоинства, участвовал в войне на востоке Украины. Был народным депутатом Украины VIII созыва, кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2014 года. Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народный герой Украины" (2014), рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого III степени (2016).