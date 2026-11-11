Это эпоха нового "левого" поворота: Эйдман - о перспективах Европы

Политика Трампа довела правый курс до абсурда, усилив неравенство и обогатив сверхбогатых. Теперь экономический маятник может качнуться в противоположную сторону.

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Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Политический маятник, который десятилетиями двигался вправо, возможно, достиг своей крайней точки. Игорь Эйдман анализирует, как за последние полвека изменилась экономическая политика Запада, почему богатые становились богаче, а реальные доходы большинства работников снижались, и какую роль в этом сыграли Трамп и правые популисты. По мнению автора, нынешний кризис правого курса может стать началом нового левого поворота - возвращения к социальной политике и перераспределению богатства. Но действительно ли маятник готов качнуться в другую сторону?

Трамписты, бибисты и просто неофашисты истерят, что "леваки" навязали свои ценности и погубили западный мир. Однако с конца 1970-х - начала 1980-х годов, со времён тэтчеризма и рейганомики, по крайней мере в социально-экономической сфере западных стран идёт как раз правый поворот.

Предыдущий левый поворот произошёл во время Нового курса Рузвельта. Он продолжался около 50 лет. Примерно столько же идёт правый поворот.

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Возможно, сейчас, после победы в США левого крыла демократов, маятник, ушедший до предела вправо при Трампе, пойдёт влево. Правый поворот сменится новым левым поворотом.

Со времени Нового курса Рузвельта и вплоть до 1970-х годов в тех же США социальное неравенство сокращалось. Потом оно стало расти и теперь даже превзошло уровень, который был до Великой депрессии. США вернулись по этому показателю во времена дикого капитализма, предшествовавшие политике Рузвельта.

Я в юности ненавидел марксизм, который коммунисты навязывали как новую религию. Мне хотелось доказать его несостоятельность. Например, в марксистской политэкономии была теория относительного и абсолютного ухудшения положения рабочего класса при капитализме. Я легко нашёл в библиотеке переводной статистический справочник, изданный в СССР, где были данные о том, что начиная с начала 30-х годов в США, а в европейских странах после войны реальные доходы наёмных работников и их доля в национальном доходе росли. Это был мой юношеский триумф: ненавистный марксизм был уличён в грубой ошибке.

Однако потом начался правый поворот, и всё изменилось. С 1980-х годов в США сокращаются реальные медианные заработки работников без высшего образования. Одновременно падает доля зарплат наёмных работников, прежде всего людей с невысокими доходами и квалификацией, в национальном доходе. Те же тенденции есть, хотя и менее выражены, в странах Европы.

При этом биржа в последние годы продолжала пухнуть. Рост курсов акций на фондовых рынках и в США, и в Европе приводит к обогащению собственников, то есть, выражаясь марксистским языком, капиталистов, которым принадлежит основная масса этих акций.

Почему это произошло? Политика государства в ходе правого поворота постепенно изменилась в пользу поддержки финансово-промышленной олигархии, новых технобаронов, сверхбогатых в ущерб интересам большинства населения. Правление Трампа - пик этой правой волны. Налоги на сверхбогатых при нём резко сократились, налоговые льготы крупным корпорациям выросли, их выплаты в бюджет стали меньше. Я, кстати, приводил соответствующие данные в своём блоге. Например, Tesla вообще не платит налогов.

В результате растут дыра в бюджете и государственный долг, разгоняется инфляция, что ведёт к снижению реальных доходов населения. Более того, многие крупные корпорации, в том числе компании Маска, во многом живут за счёт государственных заказов. Эти так называемые атланты, расправившие плечи, в действительности в большинстве своём сидят на налоговых дотациях и заказах из государственного бюджета. То есть государство теперь в большой степени перераспределяет ресурсы в их пользу, а не в пользу нуждающихся.

Параллельно происходит усиление эксплуатации наёмного труда. Его производительность в тех же США за последние 50 лет выросла примерно вдвое больше, чем реальная заработная плата.

Так что получается, что учение Маркса хоть и не всесильно, но при правом повороте работает. Однако в условиях демократии это не может длиться вечно. В какой-то момент непривилегированное большинство населения начинает успешно бороться за свои права. И маятник качается в другую, левую сторону.

Почему этого ещё не случилось? Дело в том, что правые придумали очень хитрую схему. Они перевели недовольство людей на ложные объекты. Этот приём, кстати, использовали фашисты. Людям, уровень жизни которых снижается, объясняют, что происходит это из-за мигрантов, расовых и религиозных меньшинств. Популяризируются конспирологические теории о каких-то тайных силах, портящих жизнь простым американцам: 6демократах-педофилах из пиццерии и т. д. Используются абсолютно фашистские приёмы.

Нацисты создавали такие ложные объекты ненависти: евреи, масоны, те же леваки.

Я не идеализирую левый поворот и не мажу однозначно чёрной краской всех правых. Наверное, смена таких векторов движения необходима для успешного развития. Когда правые тенденции доходят до абсурда, их сменяют левые и наоборот. Сейчас при Трампе до абсурда дошли правые. Левый поворот начинается?

PS. Уточню, что я в этой заметке рассматриваю прежде всего экономический аспект проблемы, а не её социокультурную и международную составляющую. И уж конечно, сталинисты, маоисты, левые исламисты и прочие социальные террористы к прошлому и возможному будущему левому повороту отношения иметь не могут. Он связан с американскими демократами, британским лейбористами, немецкими социал-демократами и христианскими-демократами (они не будучи левыми фактически создали левое по сути социальное рыночное хозяйство), французскими социалистами, скандинавскими социал-демократами и т.д.

Источник

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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